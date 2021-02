Covid, il virologo Menichetti: "In Umbria fare presto con il vaccino agli ultra 80enni"

10 febbraio 2021 a

a

a

Covid, il virologo Francesco Menichetti lancia un appello volto ad accelerare la vaccinazione degli ultra 80enni. "Nella campagna vaccinale dell'Umbria c'è una distonia evidente. Si è partiti con una fascia d'età relativamente più giovane, ma spero che siano intelligenti e facciano presto a vaccinare anche gli ultra 80enni. Si può fare presto, anche perché non è un gruppo numeroso di persone", ha spiegato all'agenzia di stampa Adnkronos Salute Menichetti, perugino, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa.

Vaccinazioni Covid, da venerdì 12 febbraio si aprono le prenotazioni. Si procede per fasce di età, ecco come fare

"Si deve fare presto. Sono molto preoccupato vista la situazione epidemiologica", ha aggiunto. In Umbria le vaccinazioni degli ultra 80enni inizieranno lunedì 15 febbraio. Da venerdì 12 potranno prenotarsi esclusivamente i cittadini nati nel 1940 e nel mese di gennaio 1941. Solo dopo verrà data comunicazione ai nati nel 1939 e negli anni precedenti che, pur essendo più anziani e fragili, ancora non sanno da quale giorno potranno prenotarsi per il vaccino.

Umbria, altri 415 positivi, 12 morti e 179 guariti. Diminuiscono i ricoverati

In Umbria l'evoluzione della pandemia mostra un quadro più preoccupante rispetto alle altre regioni italiane. Da lunedì 8 febbraio il territorio della Provincia di Perugia è stato messo in "zona rossa" dalla Regione, insieme ad altri sei Comuni della Provincia di Terni. Le misure restrittive dureranno fino al 21 febbraio. La decisione è stata presa a seguito della comparsa di casi di variante inglese e variante brasiliana in 33 dei 42 campioni inviati all'Iss dopo l'aumento dei contagi che si era registrato sia in alcuni istituti scolastici che all'ospedale di Perugia. Il trend dei contagi, anche in questi ultimi giorni, è rimasto elevato, sempre superiore ai 300 nuovi casi giornalieri, continuando così a destare preoccupazione, soprattutto perché ad essere coinvolti sono i minori di 13 anni, finora rimasti meno esposti al virus. Anche a questo scopo la Regione ha siglato un accordo per eseguire tamponi gratuiti nelle farmacie aderenti per i bambini fino ai 6 anni di età.

Due nuovi reparti Covid. Sala operatoria diventa rianimazione. Servono sanitari per l'ospedale da campo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.