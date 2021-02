Umbria, altri 415 positivi, 12 morti e 179 guariti. Diminuiscono i ricoverati

10 febbraio 2021 a

Sono 415 i nuovi positivi oggi in Umbria. Sono invece meno della metà i guariti, che si fermano a quota 179. I tamponi dei positivi sono emersi dall'analisi di 4.699 tamponi, il che significa che l'incidenza è nuovamente salita al 8,83%. In totale quindi, oggi in Umbria ci sono 7.397 attualmente positivi, 227 in più di ieri. Purtroppo va anche registrato un numero preoccupante di decessi che sono stati 12 solo nelle ultime 24 ore. Questo porta il totale di vittime dall'inizio della pandemia a 863 e, solo nel mese di febbraio sono già 62. Una cifra decisamente allarmante.

Per quanto riguarda invece il fronte ospedaliero, mai così sotto pressione da marzo dello scorso anno, con gli ospedali pieni e praticamente tutti in assetto Covid tranne Orvieto, le notizie sono meno drammatiche di quanto si sarebbe potuto prevedere. Nel bollettino di ieri infatti risultano sette persone in meno ricoverate nelle corsie degli ospedali umbri. In pratica adesso sono 506 i degenti, contro i 513 - cifra record mai raggiunta in Umbria - di ieri.

Purtroppo invece c'è stato un nuovo ingresso in terapia intensiva e la quota dei ricoverati nel reparto di maggiore gravità arriva a 80. Proprio l'Umbria è in forte sofferenza per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto di pazienti Covid in terapia intensiva. Agenas certifica che il cuore verde ha una percentuale di occupazione pari al 56%. Oggi, come annunciato dal direttore generale del Santa Maria della Misericordia di Perugia, Marcello Giannico, verranno attivati altri 8 posti letto di terapia intensiva all'ex Silvestrini, ricavati dal blocco operatorio Trancanelli, che resterà inutilizzato almeno per le prossime due settimane, periodo in cui sono state sospese tutte le operazioni non urgenti. Intanto si trovano in isolamento in 10.247, 520 persone in più di ieri, mentre sono stati eseguiti in tutto, tra molecolari e antigenici, 9.064 test.

