Perugia, due nuovi reparti Covid. Sala operatoria diventa rianimazione. Servono sanitari per l'ospedale da campo

L’ospedale di Perugia attiva a partire da oggi, mercoledì 10 febbraio, le otto nuove terapie intensive al posto della sala operatoria Trancanelli e attua il piano di salvaguardia. L’annuncio è del direttore generale dell’azienda ospedaliera, Marcello Giannico. “Nei giorni scorsi abbiamo attivato i posti letto previsti dal piano di contenimento. Ora aumentiamo le terapie intensive, di quattro in quattro. In attesa di attivare l’ospedale da campo per cui sono stati incaricati due anestesisti in pensione esperti di strutture da campo anche in scenari di guerra, che potranno anche formare altro personale”. Ma per attivare i 38 posti letto (12 terapie intensive, 18 subintensive e 8 di bassa intensità) della struttura finanziata da Bankitalia servono a regime 82 tra medici, infermieri e oss. Al momento non ci sono, “ai bandi hanno risposto operatori già in forze in altre strutture dell’Umbria che però non possiamo sguarnire. Daremo un incentivo orario previsto dal contratto a chi vorrà venire all’ospedale da campo in questa fase di emergenza”, spiega Giannico. Si tratta di circa 60 euro l’ora. In questa prima fase, stante la carenza di personale, delle 26 degenze ordinarie ne saranno attivate 16 e delle 12 rianimazioni otto. “Anche perché gli spazi dentro tende e container sono ridotti e gli operatori non appositamente formati devono apprendere come svolgere l’attività di assistenza nella struttura mobile”, fa sapere il dg. Si attendono rinforzi dai 450 operatori chiesti in prestito dalle altre regioni.

Nuovi reparti Covid - Ma l’aumento dei contagi interni e l’alto tasso di ricoveri giornalieri ha importo anche una riorganizzazione interna. Con lo stop delle visite e delle attività ambulatoriali programmate, imposto dalla Regione a tutte le strutture umbre, Giannico ha deciso di attivare un nuovo reparto Covid, la notte tra domenica e lunedì, predendo posti letto “dai reparti bianchi dove sono stati riscontrati contagi . Un altro reparto Covid da 15 posti letto multidisciplinare, gestito cioè dai primari dei vari reparti, sarà allestito nei prossimi giorni”. Al momento sono dieci in tutto i reparti Covid. L’obiettivo è isolare il virus. I focolai sono aumentati, complice la variante brasiliana.

Cento infetti - “Oltre a ortopedia con 5 contagiati c’è anche la cardiologia”, spiega Giannico. Si aggiungono ai sette cluster già scoperti e isolati. “In tutto ci sono 30 pazienti infetti e 70 operatori. Stiamo lavorando in doppia emergenza”. Attivati i testing ogni tre giorni per il personale e per i pazienti si attiva un sistema per cui si fa un tampone all’entrata, uno 48 ore dopo il ricovero e due antigenici al quinto e al decimo giorno. Chiuse le entrate laterali, con tre guardie giuraate a controllare il rispetto dei divieti. Resta aperto il bar, ma con i volontari a vigilare sul rispetto del distanziamento e delle mascherine. Poi i vaccini. “Entro il 23 febbraio completeremo la seconda dose per tutto il personale, ne restano 500 da vaccinare contiamo di farlo subito dopo. Abbiamo una capacità di somministrazione di oltre 300 dosi al giorno, grazie al nostro personale.

