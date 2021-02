Oroscopo del Corriere di oggi mercoledì 10 febbraio. Le previsioni segno per segno

10 febbraio 2021 a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021. Vediamo cosa prevedono le stelle segno per segno.

ARIETE Non tiratela troppo per le lunghe: quando una cosa non va, non va. Imparate a rimettere i remi in barca e a lasciare che il mondo giri.

TORO Se non c’è proprio il modo di risolvere le situazioni burrascose in atto, considerate l’ipotesi di separarvi un attimo. Farà bene ad entrambi!

GEMELLI Quando avete raggiunto il vostro limite, significa che vi hanno fatto davvero arrabbiare. Ora però distendete i nervi e pensate positivo.

CANCRO L’ansia, purtroppo, è un sentimento molto negativo. Cercate di arginare sia lei che chi ve la fa venire anche quando non vorreste...

LEONE Contate fino a dieci prima di aprire la bocca. La vostra lingua lunga potrebbe mettervi nei guai e inimicarvi qualcuno di importante.

VERGINE L’amore a distanza non fa al caso vostro, ma forse vale la pena investire in un rapporto che ha delle buone probabilità di funzionare.

BILANCIA Non sottovalutate il potere di una sorpresa. La vostra dolce metà sarà piacevolmente stupita se troverete il coraggio di osare.

SCORPIONE Se non riuscite a godervi appieno la relazione che state vivendo è solo perché il vostro inconscio vi sta lanciando un allarme: ascoltatelo!

SAGITTARIO Lo stress rischia di compromettere anche i vostri rapporti affettivi. Ricordatevi di non riversare il vostro malcontento su chi vi ama.

CAPRICORNO La giornata potrebbe non andare nel migliore dei modi, ma fortunatamente potete contare su un bel gruppo di amici che vi farà sorridere.

ACQUARIO La fantasia vi permette di evadere in momenti difficili. Però è importante che affrontiate certe questioni con i piedi piantati a terra.

PESCI Se lasciate che qualche malinteso metta a repentaglio il vostro rapporto con la persona amata, forse dovreste rivalutare la vostra storia...

