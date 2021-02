Perugia, lezioni gratuite di kick boxing del maestro Roberto Carlotti per aiutare i ragazzi

Anna Maria Minelli 10 febbraio 2021 a

Mette a disposizione dei più giovani esperienza e titoli sportivi in questo momento che non è certamente dei più facili. In prima linea per aiutare i ragazzi si schiera ancora una volta il maestro Roberto Carlotti, istruttore federale Fikm e cintura nera quinto dan di kick boxing che ha deciso di offrire la propria disponibilità a titolo gratuito, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, ad organizzare percorsi sportivi che siano rivolti ai giovani.

Il maestro, che da anni si impegna all’interno delle scuole contro bullismo e violenza, vuole lanciare un messaggio di sostegno per i giovani in questo momento in cui, a causa anche delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, spesso si ritrovano a casa davanti a computer e smartphone trascurando l’attività fisica e lasciandosi prendere dalla pigrizia. Proprio durante gli incontri che si sono tenuti con gli studenti negli istituti scolastici dell’Umbria, svolti nel corso degli anni, il maestro ha più volte parlato dell’attività fisica come supporto educativo fondamentale nel percorso di formazione e allo stesso tempo spesso sono arrivate domande da parte dei ragazzi sulle pratiche sportive e sulle tecniche di autodifesa.

Ora ovviamente è tutto sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, la didattica si svolge a distanza e non ci sono occasioni di svago proprio per evitare il diffondersi dei contagi. Il maestro nonostante tutto invita i ragazzi a non abbattersi e a non lasciarsi andare. L’intento è proprio quello di stimolare i più giovani a reagire e a non farsi prendere dallo sconforto. Carlotti, che è anche coordinatore regionale per lo sport per Meritocrazia Italia, ricorda quindi l’importanza dell’attività fisica proprio come stile di vita da apprendere e praticare sin da giovani e ribadisce la disponibilità a seguire ragazzi, non appena possibile, in lezioni gratuite di kick boxing, sia per piccoli gruppi che per singoli, anche a domicilio, nella zona di Perugia.

