In Umbria il Covid corre sempre più veloce. Per il tracciamento 140 operatori al lavoro 14 ore al giorno

Sabrina Busiri Vici 10 febbraio 2021 a

a

a

In Umbria a Natale erano 150 in media i nuovi contagi giornalieri da Covid. Oggi 350. Il virus corre veloce e per ricercare i contatti di un caso confermato il dipartimento di prevenzione dell’Usl 1, diretto da Giorgio Miscetti, ha dovuto potenziare in questi ultimi giorni l’equipe del servizio regionale di contact tracing raddoppiando gli operatori al lavoro, da 70 a 140. Ciò nonostante “dal tracciamento giornaliero rimane fuori un 10% di contatti, quota che viene però smaltita nell’arco di 48 ore”, rassicura Miscetti. A rallentare il processo sono poi subentrate le varianti. I sospetti casi segnalati al dipartimento, infatti, vengono trattati con una tempistica differente dal call center: “Rispetto al tracciamento standard - spiega il direttore - fatto nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi o della scoperta di positività, per i casi sospetti di variante inglese o brasiliana dobbiamo risalire ai contatti avuti negli ultimi 14 giorni e i monitoraggi durante la quarantena sono più frequenti. Una procedura che rallenta molto l’attività e rende più complessa la gestione”.

L'Umbria chiede 450 sanitari in prestito dalle altre regioni per un mese

Le 140 persone attualmente in forza e distribuite nelle postazioni nelle sedi Perugia (palazzina Neri, parco Santa Margherita), Terni e altri sei centri territoriali, sono composte per la gran parte da operatori dello stesso dipartimento di prevenzione, della protezione civile, e da studenti laureandi e tirocinanti. E nei prossimi giorni non si esclude un ulteriore potenziamento attingendo dalle scuole degli allievi infermieri e sempre dal volontariato degli universitari ad annunciarlo è Fabrizio Stracci, l’epidemiologo del Comitato tecnico scientifico regionale. I nuovi prima di essere operativi hanno comunque bisogno di una formazione di qualche ora massimo un’intera giornata da quel momento possono iniziare sempre e comunque affiancati da un medico.

Malattie infettive, sei giovani medici lasciano l'Umbria per la Toscana

“Entro il fine settimana contiamo di mettere a regime il sistema rispetto all’impennata di contagi in corso sperando che la situazione non peggiori”, fa sapere Miscetti. Per l’equipe regionale al lavoro sul tracciamento la giornata inizia alle 8 per concludersi anche alle 22, 14 ore di lavoro da lunedì alla domenica. I dati agli operatori del contact tracing regionale arrivano dalle strutture sanitarie e dai laboratori di analisi due volte al giorno, la mattina e nel primo pomeriggio. “L’arco della giornata è coperto dagli operatori in base a turnazioni - conclude Miscetti - Per noi del dipartimento i turni sono massacranti, arriviamo a lavorare fino a 12 ore al giorno e nessuno si sottrae all’attività di tracciamento a cominciare da me che sono il direttore. Ho trascorso l’intera giornata di domenica alla mia postazione di call center”.

Tesei: "La variante brasiliana rischia di essere il nuovo mostro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.