Terni, Treofan chiude: licenziamento collettivo per i lavoratori, pronti alla battaglia legale

Licenziamenti collettivi e chiusura del sito è l’amara conclusione della vertenza Treofan. La multinazionale indiana, Jindal ha respinto le richieste sindacali sul proseguimento dell’attività produttiva a Terni e trasferirà, quanto prima, gli impianti. Risposta immediata dei lavoratori che la sera di lunedì 8 febbraio 2021 hanno sfilato all’interno dello stadio Liberati e, dalla mattina di martedì 9, hanno occupato lo stabilimento.

Fumata nera per la vertenza Treofan. L'azienda avvia i 142 licenziamenti. Esplode la rabbia degli operai

Jindal, per bocca del liquidatore, avvocato Ettore Del Borrello, è disposta a concedere 12 mesi di cassa integrazione straordinaria, 4 mensilità nette, come buonuscita, ma chiede la firma di tutti i lavoratori, un accordo liberatorio per evitare ricorsi in sede legale. Mercoledì 10 febbraio 2021 è previsto un incontro al ministero del Lavoro, prima dell’avvio del licenziamento collettivo mentre nei prossimi giorni i lavoratori dovrebbero recarsi a Roma in occasione della presentazione dell’eventuale nuovo Governo targato Mario Draghi.

Per Femca, Filctem e Uiltec nazionali e territoriali e i delegati della rsu è stata l’ennesima fumata nera da parte del board di Jindal, che ha ancora una volta rigettato le mediazioni elaborate con il liquidatore della Treofan: “Un punto di mediazione sofferto che avrebbe agevolato il processo di reindustrializzazione del sito produttivo. Un punto di mediazione equilibrato ancora una volta reso vano dall'arroganza del management della multinazionale indiana di cui l'unico obbiettivo è quello di distruggere definitivamente lo stabilimento di Terni, trascinando in una complessiva agonia l'intero polo chimico e la comunità ternana”. Per il sindacato confederale, Jindal rigettando l'accordo ha decretato la indisponibilità a trovare una soluzione pacifica alla vertenza, “motivo per cui ora, si prepara la durissima battaglia legale che porterà la multinazionale di fronte ai giudici italiani e saranno chiamati a rispondere”.

Vertenza Treofan, incontro decisivo tra sindacati e azienda per evitare i licenziamenti

Il vice segretario nazionale della Ugl Chimici, Eliseo Fiorin, è sbalordito “dall’atteggiamento della società indiana che, di fatto, chiude il sito ternano tenendo per sé le commesse. Tutto ciò è inqualificabile”. Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e l’assessore comunale,, Stefano Fatale, hanno incontrato i lavoratori all’interno del polo chimico della Polymer. Il primo cittadino ha sostenuto che sono state messe in campo tutte le azioni che “non hanno sortito effetto perché loro giocano in un altro campo con altre regole”. “Solidarietà assoluta alle lavoratrici e ai lavoratori della Treofan. Il sindaco prenda provvedimenti. Come opposizioni - dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunale di Senso Civico, Pd, Movimento Cinque Stelle e Terni Immagina - sono pronte a sostenere qualsiasi iniziativa, anche l'esproprio”.

Licenziamenti alla Treofan, Governo in campo. Ma la protesta dei lavoratori non si ferma

