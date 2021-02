Terni, violenza sulle donne. Pugni e calci dal compagno: salvata da una poliziotta premiata dal questore

09 febbraio 2021 a

Premiata per lo spirito d’intervento che l’ha spinta, senza pensarci troppo, a salvare e mettere al sicuro una donna in balìa delle violenze che stava subendo da parte del suo compagno, peraltro un personaggio già conosciuto alle forze dell'ordine.

Il fatto è successo a Terni e la protagonista della vicenda è un'agente della polizia di Stato che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del questore, Roberto Massucci, per il bel gesto messo in atto. L’agente è la sovrintendente capo della squadra Volante, Teresa Cosentino, che martedì 9 febbraio 2021 ha ricevuto tre rose bianche a sottolineare tre parole fondanti dell’agire di polizia: umanità, gentilezza, attenzione. Teresa Cosentino è tornata a lavoro dopo dieci giorni di riposo medico per le lesioni riportate nell’intervento per difendere una donna aggredita dal proprio compagno. A consegnare il mazzo di fiori è stato il questore in persona, a nome di tutti i colleghi della questura ternana.

La poliziotta, la sera del 29 gennaio 2021, era di pattuglia nella Volante che è intervenuta davanti al centro commerciale Pianeta Cospea per una lite in corso fra due giovani. La polizia di Stato era stata chiamata da alcuni passanti che si erano accorti del litigio all’esterno del centro commerciale, per l’esattezza nella zona del parcheggio. Quando sono arrivati, gli agenti della squadra Volante hanno visto che la donna, una ternana di 26 anni, veniva malmenata a calci e a pugni, anche una volta finita a terra.

Nell’intervento, per sottrarre la donna alle grinfie dell’uomo, anche il collega della poliziotta, l’assistente capo Mirko Attili, ha riportato lesioni giudicate guaribili in ospedale in 20 giorni. L’uomo, un ternano come detto con precedenti penali alle spalle, è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e successivamente condannato a sei mesi, pena sospesa, con lavori socialmente utili a beneficio del Comune di Terni.

