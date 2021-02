Perugia, falsifica i certificati dei figli per i rimborsi Inps: condannato

Alessandro Antonini 09 febbraio 2021 a

a

a

Falsifica i certificati medici dei figli per ottenere i rimborsi delle rette dei centri estivi. Ai quali, peraltro, i suoi due bambini non avrebbero nemmeno partecipato. Un uomo di 58 anni di Perugia è stato condannato a un anno e 10 mesi dal giudice Alessandra Grimaccia. Secondo la procura di Perugia l’uomo “al fine di ottenere dall’Inps il pagamento delle rette spettanti alla cooperativa, formava un certificato attestante la frequenza dei propri figli minori presso il centro estivo gestito dalla stessa coop, appondendo sullo stesso documento, in apparenza rilasciato dall’Usl 1, reparto di Neuropsichiatria infantile, la falsa sottoscrizione di un dottore”.

Cannevale: "Con soli nove impiegati la procura non può funzionare"

In particolare i bambini di otto e dieci anni, avrebbero dovuto frequentare i centri estivi “nei mesi di luglio e agosto” su indicazione del servizio della Usl “con finalità riabilitative e di socializzazione viste le problematiche comportamentali dei minori che richiedono un ambiente educativo strutturato”, è scritto nel certificato “finto”, con la firma falsa. L’Usl si è costituita parte civile con l’avvocato Luca Gentili.

Minorenne disabile deriso e picchiato: condanna a un anno per uno dei bulli

Il pm che ha condotto le indagini, Claudio Cicchella (i fatti risalgono al 2016) sostiene che l’uomo “con artifizi e raggiri tentata di truffare la direzione provinciale dell’Inps di Perugia, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà: in particolare perché con istanza presaentata il 4 luglio corredata dal falso ceritifcato e da una falsa scrittura privata apparentemente riconducibile alla coperativa, tentava di indurre in errore l’Inps sull’esistenza dei presupporti per ottenere il pagamento di una somma di densaro pari a quella delle rettespettanti alla coop, per i servizi erogati ai figli, quali frequentatori dei centri estivi”.

Il 58enne non è riuscito nel “proposito delittuoso” solo per “la prontezza dei funzionari Inps che rilevavano la falsità dei documenti” in questione. In udienza sono stati sentiti gli ultimi testi ed è stata effettuata la discussione. Il giudice Grimaccia ha ritenuto sussistente la colpevolezza, condannando l’imputato a un anno e dieci mesi. C'è la condanna anche a risarcire il danno, quantificabile in altra sede. Sia all’Inps che all’Asl per il certificato ffalso. Assegnata anche una provvisionale. Liquidate le spese legali per 3.420 euro, oltre accessori e imposte. Si attendono 30 giorni per il deposito delle motivazioni. Tra tutto la tentata truffa ammontava a circa 600 euro di rette estive. Cara gli è costata.

Giustizia, il procuratore generale: "A Perugia pene troppo lievi in fatto di stupefacenti e colletti bianchi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.