7Cervelli, Rocco Siffredi ospite d'eccezione della nuova puntata di Okkupèto

Torna come ogni mercoledì in tv, sul web e sulla radio. Va in onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 10 febbraio, la puntata numero tredici di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli.

La puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e su questo sito web del Corriere dell’Umbria dove sono disponibili tutte le puntate della trasmissione e le pillole degli scherzi più belli dei 7Cervelli.

TRG - comunica la produzione del programma - ha posticipato invece la programmazione al giovedì sera alla stessa ora. Veniamo alle anticipazioni di questo appuntamento.

Il piatto forte dell’appuntamento di questa settimana sarà uno scherzo realizzato in collaborazione con una “particolare star” della musica pop che da qualche anno possiede una villa a Paciano, sulle colline del Trasimeno.

Tornerà poi il temibile marito della “Ludo de Gubbio” e un proprietario di un appartamento sarà vittima di un ricatto. Il piatto forte della trasmissione sarà il vip che ne prenderà parte. Ospite della puntata sarà infatti Rocco Siffredi. Noto ai più per il suo successo nella scena hard, Siffredi ha lavorato come modello e attore per spot pubblicitari, produzioni televisive e cinematografiche. Tra queste ultime ricordiamo “Matrimonio a Parigi”, diretto da Claudio Risi (2011) e “Natale a 5 stelle”, con regia di Marco Risi (2018). Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha vestito i panni dell’ospite nei salotti di diversi reality show, tra cui il “Grande Fratello 14” e “L’isola dei famosi 12”, oltre ad essere stato un concorrente della decima edizione dell’Isola stessa.

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione possono contattare il numero 351 9344354. Lo scherzo sarà servito alla maniera dei 7Cervelli in un programma che oltre agli scherzi telefonici vede la presenza di un vipo di primo piano come in questo caso.

