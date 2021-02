Covid, zona rossa nell'Orvietano. Chiuse le scuole. Ma per i sindaci la situazione è sotto controllo

09 febbraio 2021 a

Riflettori puntati su Montegabbione e San Venanzo che fino al 21 febbraio sono ufficialmente zona rossa con i conseguenti provvedimenti restrittivi. In particolare, la chiusura delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Nel primo, ad oggi, i casi positivi sono sei. Nel secondo, invece, dieci. La situazione, dunque, appare sotto controllo anche se l'attenzione è alta. “Saremmo in allarme - ha spiegato il sindaco di Montegabbione, Fabio Roncella - se dovessimo superare 2,3 nuovi casi a settimana.

Avere tre nuovi casi in una settimana su 1.146 abitanti, per la statistica accomuna Montegabbione ad un comune di 100 mila abitanti in cui si registrano 523 nuovi casi. Il dato statistico relativo alla settimana dello scorso 18 gennaio, nel caso specifico, non è in realtà indicativo di un rischio di diffusione fuori norma, come peraltro verificato nei giorni scorsi insieme al Servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl Umbria 2. È per questo che si è sviluppata una fitta interlocuzione con gli organi regionali affinché Montegabbione venga rimosso dall'elenco dei comuni oggetto dell'ordinanza”.

Ai piedi del monte Peglia, intanto, le disposizioni regionali hanno di fatto revocato l'ordinanza emessa il primo febbraio dal sindaco, Marsilio Marinelli. Le misure restrittive in essere da lunedì 8 febbraio sono quelle indicate nell'ordinanza regionale. “Durante l'incontro con i sindaci - spiega il primo cittadino - abbiamo manifestato la perplessità di indicare anche San Venanzo come zona rossa a fronte di un dato di positivi in questo momento sotto controllo e con un indice di incidenza che, nella settimana precedente, era di 136, quindi sotto i 200, ma di fronte ad una richiesta proveniente dal Comitato tecnico scientifico regionale, avvallata dall'Its nazionale, non si può che prenderne atto. Ci è stata ribadita massima precauzione per evitare un maggiore rischio di contagio”. Perplessità sulla zona rossa decisa dalla Regione dell’Umbria sono state manifestate anche dal sindaco di Amelia, Laura Pernazza, e da altri amministratori del comprensorio amerino.

