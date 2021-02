Terni, rotte le trattative alla Treofan. Via libera ai licenziamenti. Esplode la rabbia dei lavoratori

09 febbraio 2021 a

a

a

Fumata nera al termine dell'incontro tra sindacati e azienda per la Treofan di Terni. Mercoledì 10 febbraio scade la procedura e per i lavoratori del sito industriale di piazzale Donegani scatterà il licenziamento collettivo. L’Ugl chimici fa sapere che, nel corso dell’incontro concluso nel corso della serata di lunedì 8 febbraio, “il liquidatore ha fatto sapere che Jindal non ha accettato le proposte sindacali, confermando i licenziamenti e avanzando ulteriori pretese come la richiesta di portare via subito gli impianti dallo stabilimento. Come Ugl chimici - sottolinea il vicesegretario nazionale Eliseo Fiorin - siamo sbalorditi dall'atteggiamento della società indiana che, di fatto, chiude il sito ternano tenendo per sé le commesse. Tutto ciò è inqualificabile. Per questo motivo sosterremo i lavoratori nella lotta e li affiancheremo legalmente per le azioni che vorranno intraprendere. Nelle prossime ore informeremo il Mise di quanto accaduto e gli stessi lavoratori che si riuniranno in assemblea". Nella serata di lunedì 8 febbraio una delegazione di lavoratori si è recata allo stadio Liberati, durante la partita tra Ternana e Casertana, e ha esposto un maxi striscione in segno di protesta.

Video su questo argomento I lavoratori della Treofan ai ministri: "Il tempo sta per scadere" - Video

"Per ciò che concerne la vertenza Treofan - afferma la segretaria della Filctem Cgil di Terni, Marianna Formica - non abbiamo mai mollato e certamente non molleremo ora”. Secondo Formica, il know how e le professionalità non devono essere disperse. Complessivamente i licenziamenti riguarderanno 142 lavoratori.

Treofan, la governatrice Tesei scrive a Emiliano (Puglia): "Uniamoci contro Jindal"

Per quanto concerne la Novamont, infine, il progetto già avviato, legato alla ricerca, fondamentale in ogni campo ed in particolare in quello della chimica, non rappresenta, secondo la Filctem Cgil, l'unica prospettiva di investimento da parte dell'azienda per il sito ternano. “Chiaramente, molto dipenderà dai supporti che dovranno arrivare in primis dalla Regione dell’Umbria”, sottolinea ancora Marianna Formica che ricorda come l'assessore Michele Fioroni abbia più volte sottolineato le potenzialità del polo chimico di Terni.

Vertenza Treofan, incontro decisivo tra sindacati e azienda per evitare i licenziamenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.