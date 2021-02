Michela Madagiem, camera ardente e il ricordo della madre della ragazza trovata morta il 31 dicembre

09 febbraio 2021 a

a

a

Sarà allestita oggi dalle 10 alle 14 di martedì 9 febbraio 2021 la camera ardente di Michela Madagiem all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La ragazza di 22 anni di origine filippina, morta il 31 dicembre scorso per cause ancora in corso di accertamento, è stata trovata dai genitori senza vita sul suo letto nell’abitazione del quartiere di Elce.

Stereo a tutto volume in auto: multa da 1.200 euro a tre ragazzi



Gli amici della ragazza, colpiti da una scomparsa tanto prematura quanto repentina, in queste settimane hanno voluto realizzare una colletta online, che ha raggiunto 3.500 euro, e che ora doneranno alla famiglia. La madre di Michela ha ringraziato gli amici “con tutto il cuore per la loro vicinanza”.

Disabile non può ricevere il contributo per studiare all'università

Ha anche fatto sapere che sarebbe felice di impiegare la somma per celebrare il rito funebre della ragazza, appena la pandemia lo permetterà, nel paese di origine. La madre di Michela ha infine detto: “Mi piacerebbe ricordare mia figlia con una frase che lei ha scritto sulla mensola della nostra cucina look al the sky, all of the stars have a reason to shine, like me”. Sono parole di un brano di Lil Peep che tradotte in italiano significano: “Guarda il cielo stanotte tutte le stelle hanno una ragione per brillare una ragione come la mia..”.



A Sansepolcro non fanno entrare in classe gli studenti umbri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.