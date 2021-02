Mamma morta in monopattino, le indagini: due le ipotesi sulla dinamica che ha coinvolto un camion

08 febbraio 2021 a

a

a

Si chiamava Federica Picasso la donna morta questa mattina a Genova mentre era alla guida di un monopattino elettrico. La 34enne aveva appena portato a scuola la figlia, una bambina di sei anni, quando è finita sotto un mezzo pesante.

Ritrovati anche gli scarponi di Peter. Per ora le ricerche del corpo sono sospese

L'incidente è accaduto all’inizio di via Monticelli, nel quartiere di Marassi, poco prima di un incrocio. Secondo i primi accertamenti sulla dinamica condotti dalla polizia locale, l’ipotesi più probabile è che la vittima abbia perso autonomamente il controllo del mezzo, venendo poi schiacciata da una ruota. Non è esclusa però l’ipotesi che il camion l’abbia stretta facendole così perdere l’equilibrio. Il conducente, un uomo di 46 anni risultato negativo a sostanze alcoliche e stupefacenti, interrogato dagli agenti ha affermato di non avere visto la donna avvicinarsi. L’autocarro e il monopattino sono stati posti sotto sequestro così come il cellulare dell’autista del furgone, per verifiche. Ancora secondo le prime informazioni il monopattino elettrico sarebbe stato un modello base, con velocità limitata ad un massimo di 25 chilometri all’ora.

Palermo, uccide la moglie cantante per gelosia poi va dai carabinieri a confessare

Sempre in mattinata a Genova si è verificato un secondo incidente che ha coinvolto un altro ragazzo alla guida di un monopattino che avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo mentre si trovava in via Buozzi. Il giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Nell’incidente non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo. Quello che ha coinvolto la mamma è il primo incidente mortale che vede coinvolto un monopattino elettrico a Genova, il secondo a livello nazionale. Lo scorso anno 123 incidenti gravi in Italia hanno riguardato persone a bordo di monopattini: uno è stato mortale, 11 i feriti in prognosi riservata.

Alberto Genovese, un tesoro da 150 milioni e le indagini all'interno della sua stessa società

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.