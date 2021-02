Covid in Umbria, 190 nuovi positivi su test 754 molecolari: sei morti e altri 16 ricoveri. Terapie intensive a quota 77

Ale.Ant. 08 febbraio 2021 a

Altri 190 positivi al Covid in Umbria su 754 tamponi molecolari effettuati, tasso di incidenza del 25,2% (che diventa 8,8% se si contano anche i 1.390 antigenici, che però vengono a loro volta validati dai molecolari). Superato il record dello scorso lunedì. Soprattutto ci sono altri sei morti (840 in tutto) e 16 nuovi ricoveri Covid (500 in tutto), di cui quattro in terapia intensiva (77). Sono i dati aggiornati all'8 febbraio del bollettino della Regione Umbria. Gli attualmente contagiati salgono di 118 unità fino a raggiungere i 6.902 casi. Gli isolamenti nel totale arrivano a 9.254 (+321). I nuovi guariti sono 66. Dall'inizio della pandemia in Umbria ci sono stati 38.674 casi di contagio.

Stop allo sport in tutta la regione. La lista dei divieti nell'ordinanza della maxi zona rossa

Gli ospedali sono alla saturazione. Al Santa Maria della Misericordia di Perugia ci sono 140 ricoverati Covid di cui 25 in terapia intensiva. Nel nosocomio ternano 111 ospedalizzati con 22 in rianimazione. All'ospedale di Spoleto 66 ricoveri Covid (15 in t.i.), in quello di Pantalla 44 ricoveri, stesso numero all'ospedale di Città di Castello (qui ci sono anche sette in rianimazione), 40 all'ospedale di Foligno (otto in t.i.), 25 a Umbertide, 19 all'ospedale da campo dell'Esercito a Perugia, otto all'ospedale di Branca.

Sono iniziati i lavori per l'allestimento dei moduli prefabbricati che dovrebbero aumentare i 44 le terapie intensive su base regionale (ora ne sono attive 130): 12 posti letto di rianimazione all0'ospedale di Foligno, 12 a Città di Castello e 20 equamente suddivisi tra gli ospedali di Perugia e Terni. Ma l'attivazione non potrà avvenire prima della fine del mese. Soprattutto servono poi infermieri e anestesisti per farlo funzionare. Così come per l'ospedale da campo finanziato con tre milioni da Bankitalia. L'ultimo bando per l'assunzione ha visto un solo anestesista in possesso di diploma di specializzazione selezionato. Gli altri sette concorrenti ammessi risultano iscritti al terzo anno di formazione specialistica. Il posto è a tempo determinato per solo un anno e molti rianimatori hanno preferito andare in altre regioni dove le assunzioni sono a tempo indeterminato.

Mancano ancora 50 agenti per i controlli in strada. Il Mosap: "Nessun rinforzo in vista"

