Umbria, 10 mila like per l'opera di Piergiuseppe Pesce postata da Vittorio Sgarbi dal titolo "La Repubblica delle banane"

08 febbraio 2021 a

a

a

La Repubblica delle banane è il titolo dell’ultima, provocatoria, opera di Piergiuseppe Pesce, artista di Gualdo Tadino, che torna a far parlare di sé e come spesso è accaduto con un’opera derisoria e provocatoria ma sincera. Un tema di stretta attualità quello affrontato da Pesce, legato alla situazione politica di questi giorni, con un’opera destinata a far discutere. Si tratta di una bella poltrona come una scranna, sospesa e applicata su un pannello, che richiama significati maestosi, solenni, e che il titolo di questa sorta d’installazione assemblata dall’artista riporta a una comunicazione chiara e allo stesso tempo povera, e proprio per questo di grande effetto e comprensione. E’ bastato che Vittorio Sgarbi la diffondesse su Facebook senza alcun commento ma scrivendo soltanto “post muto”, per fare avere all’opera migliaia di consensi, quasi diecimila "like".

Sgarbi, tweet al vetriolo contro Di Maio: "E' tra i volti del futuro di m***a che ci aspetta"

“C’era da aspettarselo. Primo perché La Repubblica delle banane ha in sé l’ironia tutta napoletana che sta nelle origini dell’autore che oggi è di stanza a Gualdo Tadino, poi perché tiene fede alla sua sperimentazione artistica che guarda al Pop e lo fa suo in una rivisitazione personale, anche del Dada, che vediamo in tutto il suo lavoro”, spiegano i curatori di Galleria 93 di Prato, dove l’opera è esposta. Si tratta di un importante punto d’incontro con l’arte, che promuove Piergiuseppe Pesce nel suo percorso già ricco di successi in molte personali in Italia e anche negli Stati Uniti, “proprio per il suo messaggio sociale che è universale là dove sa captare la pancia popolare in cui è stato maestro Wharol e da cui ancora una volta s’allontana come fece Rauschenberg in un proprio cammino soggettivo”, aggiungono sempre i curatori della galleria.

Sgarbi contro i pentastellati: "Terrorizzati dal voto, appoggerebbero anche Kim Jong un"

Anche Catia Monacelli, critico d’arte e curatore, afferma che “se l’arte è lo specchio dei tempi, l’opera di Piergiuseppe Pesce coglie a pieno un malcontento generale, frutto del disagio contingente ma anche di un cattivo esempio che arriva dall’alto. La repubblica delle banane è un’opera di denuncia, il Re è nudo e l’opera riassume questa disarmante verità”.

Sgarbi dona a Draghi il romanzo scritto dal suo padre | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.