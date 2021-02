Terni, rifiuta il posto da impiegato dietro una scrivania per fare l'operaio sulla strada

Antonio Mosca 08 febbraio 2021 a

"A Terni, da quattro anni, un dipendente del Centro per l’impiego sta facendo di tutto per poter lasciare il suo lavoro impiegatizio e tornare a lavorare sulla strada, come operaio della viabilità della Provincia. E lo ha chiesto ripetutamente al presidente Lattanzi, che pure lamenta a parole la mancanza di operai della viabilità, meglio conosciuti come cantonieri, ma non ha provveduto mai in tal senso”. Ad affermarlo è la Uil-Fpl. “Se poi alla mancanza di personale aggiungiamo anche la mancanza di mezzi e strumenti - osserva il sindacato di Gino Venturi - viene forte il sospetto che tutto faccia parte non solo della incapacità amministrativa della Provincia, ma di un vero e proprio disegno politico. Si chiama la privatizzazione dei servizi. Un fenomeno che ha riguardato in modo poderoso la pubblica amministrazione nel corso degli ultimi anni e che spesso ha significato la pubblicizzazione dei costi e la privatizzazione dei guadagni. E’ un sospetto questo della privatizzazione che si fa consistente sempre di più a fronte dello stato di abbandono del servizio viabilità da parte dell’amministrazione Lattanzi e che con difficoltà può essere compreso, tanto è il livello raggiunto, con la sola insensibilità verso i servizi ai cittadini”.

Il presidente della Provincia di Terni fa però sapere che il dipendente in questione è passato alle dipendenze dell’Arpal e dunque della Regione. “Per tornare alla sua vecchia professione – dice il presidente Giampiero Lattanzi – dovrebbe ottenere un’autorizzazione esplicita da parte del suo attuale datore di lavoro e poi sostenere un concorso o partecipare a un avviso di mobilità”. Niente da fare, dunque, per il cantoniere che non vuole saperne di stare al caldo dietro una scrivania. E proprio sulla vertenza cantonieri in Provincia lunedì 8 febbraio il prefetto, Emilio Dario Sensi, riceverà una delegazione della Uil ternana che da tempo sollecita un adeguato potenziamento del personale.

