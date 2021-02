Covid in Umbria, altri 382 positivi e tre morti in un giorno. Ricoverati 484 pazienti

Ale. Ant. 07 febbraio 2021 a

Altri 382 positivi e tre morti per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Regione Umbria aggiornato al 7 febbraio. I decessi arrivano a 834. Sono 3.611 i nuovi tamponi molecolari effettuati nell'ultimo giorno monitorato. Il tasso di positività - riferito ai soli molecolari - sale al 10,57% dall'8,2% del giorno precedente. Gli antigenici rapidi - che comunque devono essere confermati dai molecolari in caso di pazienti positivi - sono stati 4.010 in più nell'ultimo giorno preso in esame.

Nuovo record sui ricoveri. Il dato più preoccupante resta quello delle occupazioni di posti letto Covid. I ricoverati Covid in Umbria passano da 458 a 484 in 24 ore. Uno in più ogni ora, in media. Ampiamente superato il precedente record di 451 Crescono da 70 a 73 le terapie intensive. Gli ospedali del territorio per far fronte all'emergenza aumentano le dotazioni, Altri dieci posti letto Covid per acuti a Città di Castello e 10 sono ricavabili all'ospedale di Foligno dove domani, lunedì partono i lavori per il container con 12 terapie intensive in più. Stessa cosa a Perugia, sempre da domani: qui la piastra modulare conta 10 rianimazioni (sono 44 in tutto, altre 12 a Città di Castello e 10 a Terni). Ma i posti disponibili non bastano tanto che ieri è stato attivato in chiave Covid anche l'ospedale di Branca, con 4 ricoveri. Questa la situazione aggiornata: 131 pazienti Covid all'ospedale di Perugia di cui 22 in terapia intensiva, 111 all'ospedale di Terni (21 in rianimazione), 66 all'ospedale di Spoleto (15 in terapia intensiva), 45 all'ospedale di Pantalla, 44 a Città di Castello (7 in rianimazione), 41 a Foligno (8 in rianimazione), 25 all'ospedale di Umbertide e 17 all'ospedale da campo dell'Esercito.

Torando ai dati del bollettino, sono 388 le persone in più in isolamento. Uno circa per ogni nuovo positivo. Segno che il contact tracing stenta a tracciare i nuovi contagi. I nuovi guariti sono 177 (30.866). Gli attualmente positivi passano da 6582 a 6784.

