Terni, Sara Tommasi incide una canzone. E a marzo sposerà il suo manager a Massa Martana

Si chiama “Impara ad amarti” la canzone incisa da Sara Tommasi, la showgirl ternana che ha chiuso con la parentesi hard ed è tornata alle sue passioni di sempre: la tivù e la musica. Il brano musicale è dedicato alla violenza sulle donne, tema che sta molto a cuore alla soubrette che in passato aveva sostenuto di essere stata violentata sul set. Una vicenda che è poi sfociata nelle aule di Tribunale. Sara, come confermato anche dal sito Dagospia, sta inoltre per sposarsi con il suo manager Antonio Orso che si occupa di molte star del piccolo schermo e cura l’immagine anche di Eva Henger. Le nozze di Sara e Antonio sono attese per il prossimo 21 marzo e la location è già stata scelta. Si parla di un resort a Massa Martana, in provincia di Perugia, dove sarebbe prevista anche l’esibizione degli sbandieratori di Narni.

D’altra parte la showgirl è stata sempre orgogliosa delle sue radici umbre. Sara Tommasi, dopo un lungo lavoro in sala d'incisione, ha dato alla luce il nuovo singolo dove si parla di donne sfruttate e maltrattate per concludersi con la voce di un uomo che avverte: “Marte non può distruggere Venere!”. Ma non finisce qui perché la bella showgirl, che ora ha 39 anni, ha deciso di cimentarsi anche con un mostro sacro della musica leggera come Mina. E l'ha fatto cantando la cover di “Parole, parole” in coppia con il futuro marito. Intanto Sara Tommasi ritorna spesso a Terni, la città dove abitano i suoi genitori. La sua è una famiglia molto nota e stimata in città. Non appena i suoi impegni di lavoro le danno un po’ di tregua, la soubrette ritorna in città dove spesso si ritrova con gli amici di sempre che le sono rimasti vicino e adesso la sostengono in questa nuova ed entusiasmante avventura artistica.

