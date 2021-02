Todi, ciak per Monica Bellucci. Nel cast del film anche Ficarra e Picone

07 febbraio 2021 a

Un film con Monica Bellucci girato a Todi. La città umbra continua a essere ritenuta la location ideale per fare da fondo a film. Negli ultimi cinquanta anni ne sono stati girati nella città di Jacopone almeno una ventina. E anche il prossimo ha nomi di big nel cast: oltre alla divina Monica Bellucci, si vedranno anche Ficarra e Picone. La pellicola, diretta da Paola Landi, sarà ambientata nel 1600 e vedrà coinvolto il tempio di San Fortunato e le zone limitrofe, fino probabilmente alla Valle Bassa.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di aprile e, secondo le prime indiscrezioni sarà il prequel de “La befana vien di notte” che ha visto come protagonista Paola Cortellesi. Il nuovo film quindi proporrà gli antefatti della storia. Dagli ambienti cinematografici non filtra molto altro, rimandando tutti gli altri dettagli ad una conferenza stampa che si terrà nelle prossime settimane in accordo con il Comune. Ovviamente molto dipenderà anche dall’andamento della pandemia e dalle restrizioni che questa comporterà. Nel frattempo Orvieto si prepara ad ospitare le riprese del film tv dedicato a Carla Fracci, la ballerina di fama mondiale sarà interpretata dall’attrice napoletana Alessandra Carina Mastronardi.

Sembra inoltre che vi sarà la necessità anche di comparse, ovviamente in costume d’epoca, rispetto alle quali però non vengono forniti al momento ulteriori informazioni. Da un punto di vista logistico sono previsti provvedimenti relativi alla viabilità e alla sosta, che saranno resi noti dalla polizia municipale una volta scelte tutte le ambientazioni. La pellicola è prodotta dalla Lucky Red.

