Umbertide, in vendita una torre medievale: il prezzo è di 399mila euro

Roberto Baldinelli 07 febbraio 2021 a

a

a

Un altro pezzo di storia finisce sul mercato immobiliare. E arriva così un’altra possibilità per chi vuole vivere in un castello di trasferirsi nella zona di Umbertide. In vendita l’antica torre di Fratticiola di monte Acuto.

Alla Prosperius di Umbertide i positivi sono 42: 26 pazienti e 16 operatori sanitari

La piccola fortezza, situata lungo la strada che dalla località umbertidese di Polgeto conduce a Perugia, venne costruita intorno al 1323. L'uso più importante e fondamentale della struttura è datato 1643, quando le truppe provenienti da Firenze che volevano occupare Fratta (l'antico nome di Umbertide) vennero fermate. Oggi della fortezza restano solamente la torre principale che si staglia in mezzo ai ruderi che testimoniano la presenza in epoca antica del castello. La torre di guardia è alta circa 14 metri e ha necessità di essere restaurata. L'antica struttura, come viene riportato dal sito specializzato idealista.it è stata messa in vendita dagli attuali proprietari con tutta la proprietà annessa, che comprende un casale e una cascina. Il tutto è circondato da circa due ettari di terreno con ulivi, alberi da frutta e metà bosco. Il costo totale è di 399 mila euro.

Covid in Umbria, focolaio alla clinica Prosperius: sospesi ricoveri e attività ambulatoriali

La torre di Fratticiola di Monte Acuto si aggiunge agli altri antichi insediamenti messi in vendita da privati. In tutto quindi salgono a quattro le strutture medievali della zona finite sul mercato immobiliare. La prima è il castello di Serra Partucci. L'imponente edificio, risalente al XII secolo è costruito su quattro piani, attualmente in condizioni di grezzo: i metri quadri totali sono 2.400, le stanze 19 e i bagni 22. Il tutto è posto in vendita per 3,5 milioni di euro. L'altro edificio è la torre di Santa Giuliana (che ha una superficie di 430 metri quadrati, sette locali e quattro bagni, con all'interno affreschi risalenti al Rinascimento) per un milione 380 mila euro. Dell'elenco fa parte anche il castello del Bisciaro del 1577: dislocato in tre piani, con una grande torre, oltre mille metri quadri di grandezza sette ettari di terreno. Il tutto con un valore stimato di 650mila euro. Un prezzo stracciato se si considera che fino a pochi mesi fa la richiesta ammontava praticamente al doppio: a un milione e 300 mila euro.

Quindici anni fa ucciso il carabiniere Fezzuoglio durante una rapina in banca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.