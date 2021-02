Scuole chiuse in Umbria, restano aperte solo in 27 comuni: ecco quali

06 febbraio 2021 a

In 27 comuni dell'Umbria, tutti nella provincia di Terni, le scuole restano aperte mentre chiuderanno nel resto della regione per effetto della zona rossa. Si tratta di Terni, Orvieto, Narni, Montecastrilli, San Gemini, Stroncone, Acquasparta, Castel Viscardo, Fabro, Arrone, Baschi, Avigliano Umbro. Castel Giorgio, Porano, Giove, Ferentillo, Otricoli, Guardea, Allerona, Ficulle, Montecchio, Alviano, Monteleone d'Orvieto, Montefranco, Penna in Teverina, Parrano e Polino.

Covid, zona rossa tutta la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano

Da lunedì 8 febbraio il resto della regione è stato dichiarato zona rossa e le scuole, comprese le materne, rimarranno chiuse. I comuni sono 65 comuni. La decisione è stata presa dalla Regione, su indicazione delle autorità sanitaria: lo stop è stato inserito nell’ordinanza – di carattere sanitario - che avrà efficacia da lunedì 8 febbraio.

I Comuni interessati sono tutti i 59 della provincia di Perugia e sei in quella di Terni: Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo. Una scelta dura, che è stata presa dopo la scoperta di 18 casi di variante inglese e 12 brasiliana da parte dell’Istituto superiore di sanità nel territorio regionale.

Crisanti sull'aumento dei contagi nella regione: "Servono più restrizioni"

Le disposizioni che riguardano la zona rossa, come anticipato, scatteranno da lunedì e avranno una durata di due settimane (dall’8 al 21 febbraio).

Nei comuni oggetto dell'ordinanza il riferimento normativo è il dpcm del 14 gennaio scorso che prevede, tra le altre cose, spostamenti consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, chiusura di negozi, centri commerciali, mercati, bar, ristoranti, centri estetici, musei, teatri, cinema, palestre, piscine e centri sportivi, mentre parrucchieri e barbieri potranno lavorare. I 27 comuni della provincia di Terni sono fuori dalla zona rossa e ciò permetterà anche agli istituti scolastici di rimanere aperti.

Il direttore regionale Sanità Claudio Dario e il commissario anti Covid Massimo D’Angelo hanno insistito per chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutti i comuni interessata dalla zona rossa come misura rafforzativa per evitare il diffondersi del contagio.

