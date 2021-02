Covid in Umbria, altri 351 positivi e 8 morti. Ricoveri a quota 458: mai così tanti dall'inizio della pandemia

Ale. Ant. 06 febbraio 2021 a

a

a

Sono 351 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore in base al bollettino del 6 febbraio. Dato in calo rispetto ai 443 del giorno precedente. Sono otto i morti in più (831 in tutto), nuovo balzo dei ricoveri: 15 in un giorno, con una quota raggiunta di 458. Superato il picco di 451 toccato il 23 novembre scorso, il più alto di sempre in Umbria dall'inzio della pandemia. Passano da 66 a 70 anche i ricoverati Covid in terapia intensiva.

Umbria, scoperti 33 casi di variante. Scattano le zone rosse: ecco dove

Giù il tasso di positivi rispetto ai tamponi (il calcolo più indicativo è quello sui soli molecolari, visto che i positivi scoperti con gli antigenici per essere tali devono a loro volta essere confermati dai molecolari stessi): siamo all'8,2%. Il giorno prima la percentuale era dell'11,4%. Sono stati 4.270 i test molecolari eseguiti, gli antigenici 4.279. I nuovi guariti ammontano a 159. Superati dagli attualmente positivi delle ultime 24 ore, pari a 184, (6.582 in tutto). In crescita di 363 unità anche i soggetti in isolamento (8.545). I casi positivi totali in Umbria hanno raggiunto e traguardato quota 38 mila. Per la precisione siamo a 38.102. I ricoveri di positi nelle Rsa dedicate sono cresciuti ancora, passando da 79 a 81. L'indice di letalità resta stabile a 2,18.

Crisanti sull'aumento dei contagi nella regione: "Servono più restrizioni"

Secondo il monitoraggio giornaliero di Agenas l'Umbria è la regione col più alto tasso di occupazione di posti letto ordinari e di rianimazione sul fronte Covid. Per le degenze generiche - dati al 5 febbraio - siamo al 48% di occupazione su una soglia critica pari al 40%, mentre per le terapie intensive è stato raggiunto il 51%. Qui la quota di allerta è del 30%. In base all'ultimo monitoraggio Iss l'indice di contagio Rt dell'Umbria, pari all'1,18, è risultato essere il più alto d'Italia. Anche per questo per la quarta settimana di fila il cuore verde è classificato a "rischio alto".

Mancano ancora 50 agenti per i controlli in strada. Il Mosap: "Nessun rinforzo in vista"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.