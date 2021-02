Umbria, i medici del lavoro alla Regione: "Vogliamo essere vaccinati contro il Covid"

Patrizia Antolini 06 febbraio 2021 a

“Chiediamo solo di poter lavorare in sicurezza. Noi medici del lavoro dobbiamo essere sottoposti a vaccinazione anti Covid al più presto”. Il segretario regionale dell'Umbria dell’Associazione nazionale medici d’azienda, Anselmo Farabi parla a nome non solo dei suoi 30 iscritti ma anche di tutti i professionisti (un centinaio) che svolgono “quasi un ruolo pubblico pur lavorando nelle aziende private”. “Nelle altre regioni i nostri colleghi stanno ricevendo le vaccinazioni - precisa Farabi - E noi? In Umbria non siamo neanche stati ascoltati. Dobbiamo essere inseriti nella programmazione della Regione”. Le sue motivazioni, il dottor Farabi, le ha messe nero su bianco su una lettera inviata alla Regione il 12 gennaio, spiegando con pacatezza e senso del dovere il perché della sua richiesta.

“La sezione umbra dell’Anma chiede di includere i medici competenti tra i soggetti da vaccinare nella prima fase di somministrazione, in quanto personale sanitario direttamente esposto al rischio contagio e nel contempo possibile contagiante. Il medico competente - prosegue Farabi - da marzo dello scorso anno è chiamato a presidiare la salute dei lavoratori prestando la propria opera di prevenzione e sorveglianza direttamente nei luoghi di lavoro, sia per il contenimento della pandemia sia per adempiere agli specifici compiti istituzionali che per esplicita richiesta di norme e ordinanze”. Il medico già consigliere nazionale dell’associazione ribadisce che il livello di rischio, “per metodologia di intervento (visite mediche in presenza e accertamenti strumentali e di laboratorio per Covid) e per logistica in cui devono agire nei luoghi di lavoro, è spesso superiore a quello di altre figure sanitarie”.

Da qui la richiesta: “Chiediamo alle strutture regionali di comprendere tra le figure che potranno accedere alla vaccinazione i medici competenti, eventuali collaboratori esposti ai medesimi rischi, e la possibile tempistica”. L’attività in presenza, la necessità di muoversi anche fuori regione, per non parlare della necessità di una reperibilità quasi h24 rendono la categoria fortemente sotto pressione: “Abbiamo paura, non lo nascondiamo. Per altro buona fetta della nostra categoria ha superato i 55 anni, quindi sarà automaticamente esclusa dalla vaccinazione AstraZeneca (prevista solo per gli under55) - aggiunge il medico - Nelle more c’è anche la possibilità che ci chiedano di vaccinare. Quindi è ancora più evidente che i medici del lavoro, per il ruolo che svolgono, debbano subito essere inseriti nel piano di vaccinazione”.

