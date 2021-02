Terni, il sindaco Latini sul nuovo ospedale: "Costruirlo dove è adesso il Santa Maria"

05 febbraio 2021 a

a

a

Realizzare un “nuovo grande complesso ospedaliero nel sito di quello esistente, secondo modalità tecniche tali da non compromettere mai la piena funzionalità dell’ospedale, anche durante l’intervento”. E’ la proposta lanciata dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, che ha diffuso una nota nella quale si sofferma sul tema della ripresa e dello sviluppo economico della città che - secondo il primo cittadino - “passa anche attraverso la progettualità di opere di primario interesse che hanno la funzione di garantire ai cittadini servizi essenziali efficienti e strutture ricreative all’altezza delle aspettative”.

Ospedale Santa Maria, nel 2020 assunti 75 infermieri. Nuovi arrivi anche nel settore amministrativo

Tra queste c’è senza dubbio un nuovo ospedale, visto che - spiega Latini - “a livello strutturale gli edifici che compongono il complesso del Santa Maria non sono da tempo all’altezza dei bisogni dei cittadini, delle alte specialità che ospita, dei più moderni standard sanitari, delle attività universitarie e di ricerca e della stessa attrattività che il polo ternano già attualmente esercita sui territori vicini, anche extraregionali”. Secondo il sindaco di Terni è fondamentale puntare sul potenziamento dei servizi sanitari: “Si tratta, evidentemente - evidenzia - di un settore che la pandemia ha reso ancor più determinante nella definizione della qualità della vita delle città e quindi dell’attrattività e dello sviluppo di un comprensorio, di una regione”.

Video su questo argomento Pronto l'ospedale da campo davanti al Santa Maria. Il sopralluogo del sindaco - Guarda il video

Latini “promuove” anche lo sviluppo legato all’impiantistica sportiva: “Sto vivendo con grande entusiasmo i successi sportivi ottenuti della Ternana Calcio e ritengo che occorrerà valutare seriamente i progetti per la realizzazione del nuovo stadio Libero Liberati. Un'idea, una suggestione che, se si concretizzasse, andrebbe a costituire, insieme al PalaTerni che proprio in questi giorni ha visto gettate le sue fondamenta e alla struttura delle piscine dello stadio, un complesso unico nel suo genere. "Sono certo che su questioni fondamentali per il futuro della nostra città la comunità ternana si ritroverà unita sentendosi parte di un progetto di rinascita che porterà Terni ad occupare il ruolo che merita a tutti i livelli”, conclude il primo cittadino.

Ternana, Bandecchi e il nuovo Libero Liberati: "In due anni sarà pronto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.