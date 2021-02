Terni, lavori sul ponte Stroncone in via XX Settembre: iniziata la gettata di cemento

06 febbraio 2021 a

Un nuovo passo in avanti si registra finalmente in vista della chiusura del cantiere del nuovo ponte sul fosso di Stroncone, in via XX Settembre, a Terni. Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio 2021, infatti, è iniziata la gettata di cemento dopo che si sono conclusi i lavori di montaggio della parte metallica del ponte. Al lavoro è una ditta specializzata incaricata dal Consorzio Tevere - Nera, che ha in carico l'intervento.

Ora bisognerà attendere i tempi specifici per la realizzazione del manto di asfalto, poi i tecnici procederanno al collaudo della struttura e se tutto sarà a posto verrà riconsegnato. I tempi stimati di restituzione ai cittadini del ponte è per il mese di marzo 2021. I lavori sono iniziati l’ormai lontano 24 agosto 2020, dovevano essere ultimati per l’esattezza l’11 novembre 2020, ma l’imprevisto coinvolgimento di altri soggetti gestori dei servizi, quali acqua, luce, gas, telefono, hanno comportato lo slittamento dell'esecuzione, in quanto sono stati necessari alcuni interventi per non interrompere l'erogazione dei servizi che hanno ritardato la conclusione dell'opera.

A tutto questo vanno aggiunte le cattive condizioni meteo del mese di dicembre 2020 che hanno rallentato ulteriormente i tempi previsti. L'importo per la realizzazione dell'opera è di 416 mila euro. Il cantiere ha di fatto tagliato in due via XX Settembre, comportando tra l’altro un sovraccarico di traffico veicolare verso via Magenta e, conseguentemente, via Di Vittorio. In più occasioni sia le attività commerciali della zona che gli stessi residenti - pedoni e automobilisti - si sono lamentati per i pesanti disagi che la strada tagliata in due ha causato e sta causando, obbligandoli ad un lungo giro per percorrere pochi metri. Durante il cantiere, infatti, non è mai stata presa in considerazione la possibilità di creare un passaggio pedonale, come magari una passerella che poteva essere spostata a seconda delle esigenze dei lavori stessi. Ora i tempi dovrebbero essere relativamente brevi e presto tornerà ad essere di nuovo percorribile.

