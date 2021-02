Umbria, "stop and go" su Rai 2 svela la passione per i motori e bellezze naturali della regione

05 febbraio 2021 a

Umbria su Rai2 domani sabato 6 febbraio 2021. Bellezza della natura e motori al centro di un programma che parla della regione. Gli umbri d'altra parte hanno sempre avuto nel sangue la passione per i motori e la velocità. Fin dai tempi di Libero Liberati, il ‘Ternano volante’, campione del mondo di motociclismo nel dopoguerra. “Stop and go” racconterà questa passione nella puntata che va in onda domani alle ore 16.35.

Partendo dall’Oasi di San Liberato, Marco Mazzocchi e Laura Forgia risaliranno la Valnerina passando per Narni, le Gole del fiume Nera, le cascate delle Marmore, fino alla falesia di Ferentillo. A bordo di mezzi unici, esploreranno - secondo viene riferito da una nota diffusa dall'ufficio stampa della Rai che presenta il programma - un territorio selvaggio e fiabesco al tempo stesso. Marco Mazzocchi proverà a pilotare un elicottero ultraleggero e intervisterà il campione ternano di moto GP Danilo Petrucci, il quale gli svelerà come si sta preparando al passaggio alla nuova scuderia in questo periodo di lockdown.

Infine, alla falesia di Ferentillo, Marco incontrerà un noto alpinista, Andrea Di Bari, che farà rivivere un’avventura che ha segnato la sua vita: l’ascesa al K2. Laura Forgia invece porterà i telespettatori all’interno della Rocca Albornoz di Narni alla scoperta di una collezione di moto d’epoca per veri intenditori, percorrerà la ciclabile lungo le Gole del Nera alla ricerca di storie e paesaggi incantati e mostrerà come stia cambiando il mondo delle ricariche delle auto elettriche anche al di fuori delle grandi città.

Si tratta solo del percorso - raccontato in maniera sommaria - che seguirà la trasmissione. Le immagini, oltre che i contenuti, sono davvero imperdibili tanto gli scorci sono suggestivi. Un viaggio che mostra uno spicchio di Umbria selvaggio, spesso nascosto e che verrà svelato al grande pubblico in tutta la sua bellezza.

