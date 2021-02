Oroscopo del Corriere di venerdì 5 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

04 febbraio 2021 a

Cosa dicono le stelle per la giornata di venerdì 5 febbraio 2021. Ecco qui di seguito le previsioni per la giornata segno per segno. Le indicazioni degli astri su quello che succederà.

ARIETE

Si prospetta una giornata piuttosto interessante, in cui il filo rosso è la possibilità di divertirvi. Sfruttate tutte le vostre carte e ne uscirete vincitori.



TORO

Dovrete mettervi in gioco per cambiare qualcosa della vostra vita lavorativa, cercando sviluppi interessanti, puntando a cogliere opportunità.

GEMELLI

Un malessere improvviso e inaspettato vi rende spossati e di malumore. Potrebbe scombussolare qualche programma, ma non piangetevi addosso.

CANCRO

Le cose stanno funzionando magicamente, ma oggi vi viene anche chiesto di prestare attenzione alle parole che usate. Evitate di fare i “saputelli”.



LEONE

Se ci tenete a conquistare il cuore di chi vi piace, cercate di evitare flirt e approcci occasionali: è il modo peggiore per raggiungere l'obiettivo.

VERGINE

Vivrete ore particolarmente positive sotto il profilo professionale: siete concentrati, motivati, avete grinta, iniziativa e grandi capacità.

BILANCIA

Oggi vi sentirete stressati fisicamente e mentalmente. In agguato una giornata priva di pause che mette alla prova la vostra resistenza.



SCORPIONE

Un segreto finora ben custodito potrebbe essere rivelato. La sete di conoscenze diventerà sempre più forte quando capirai che il traguardo è vicino.

SAGITTARIO

Spesso siete fermi su posizioni legate a convinzioni personali: dovreste cercare di accettare tesi contrapposte, soprattutto quelle del partner.



CAPRICORNO

Se lavorate in proprio ma con attenzione, riuscirete a trovare soluzioni a un vecchio problema. Agite con pazienza, senza farvi prendere dalla smania.

ACQUARIO

Basta poco per stare meglio. Convincetevene. Qual è la maniera più efficace per migliorare la qualità della vita? Prima cosa: rilassatevi.

PESCI

La mancanza di relazioni interpersonali di questo periodo non vi aiuterà a superare alcune difficoltà con il partner. Affidatevi al vostro buon senso.

