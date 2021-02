Covid Umbria, Fittuccia (Federalberghi) chiede il patentino sanitario per gli operatori del turismo

05 febbraio 2021 a

Un patentino sanitario per gli operatori del turismo. La priorità alle vaccinazioni potrebbe essere una delle carte per salvaguardare, al momento della ripresa, un settore che al momento è quasi completamente fermo. Simone Fittuccia, presidente Federalberghi Umbria, spiega come sia partita proprio dal cuore verde d’Italia la proposta poi rilanciata su tutto il territorio nazionale.

Il comparto, stremato da lunghi mesi di inattività con ristori del tutto insufficienti, non ha alcuna possibilità di sopravvivere senza una ripartenza, seppur limitata, nella primavera. “Il clima di incertezza che sta caratterizzando questi giorni - evidenzia Fittuccia - ha reso impossibile fare qualsiasi programmazione mentre il turismo per ripartire ha bisogno di regole e certezze. Chi opera in questo settore, oltre ad attenersi a tutti i protocolli di sicurezza come già accade, deve anche garantirsi e garantire certezze sul fronte sanitario”.

Al momento attorno al comparto c’è il buio totale. “Le nostre imprese stanno vivendo un momento drammatico - spiega Fittuccia - prima speravamo nel Natale e Capodanno che sono poi saltati. Quindi guardavamo alla Pasqua ma anche questa sembra essere in forse: quei pochi che avevano prenotato si sono affrettati a disdire davanti a una emergenza che sembra non avere fine. Non nascondo che molti albergatori stanno pensando di chiudere, lasciando i locali se sono in affitto o cercando di venderli se sono proprietari”. Fittuccia parla per la ricettività di una perdita, in termini di fatturato, stimata intorno ai 55 milioni in tre mesi, da ottobre a dicembre. Perdita che si aggira tra i 150 e i 180 mila euro per l'intero comparto turistico, sempre nell'ultimo trimestre del 2020.

