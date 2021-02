Terni, funerali di don Sandro Sciaboletta: anche l'ambasciatore del Kosovo dà l'addio al parroco di Santa Maria Regina

04 febbraio 2021 a

a

a

Commosso ultimo saluto a monsignor Sandro Sciaboletta, parroco emerito di Santa Maria Regina, nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio 2021 nella cattedrale di Terni. A celebrare la messa il vescovo della diocesi di Terni, Narni, Amelia, Giuseppe Piemontese.

Don Sandro Sciaboletta non ce l'ha fatta: morto per Covid il parroco di S.Maria Regina

Erano presenti oltre ai familiari, l’ambasciatore del Kosovo in Italia, sua eccellenza Lendita Haxhitasim, che ha ringraziato per l’opera di solidarietà e fratellanza tra popoli portata avanti in questi anni da don Sandro e dalla comunità di Santa Maria Regina, i rappresentanti della comunità parrocchiale di Santa Maria Regina. Ha mandato il suo saluto il sindaco di Ferizaj, in Kosovo, città che aveva conferito a don Sandro Sciaboletta la cittadinanza onoraria.

Don Sandro Sciaboletta non ce l'ha fatta: morto per Covid il parroco di S.Maria Regina

Molto sentita l'omelia del vescovo che ha sottolineato: “L’esistenza di un sacerdote, e di don Sandro in particolare, è quella di un cristiano, ministro di Dio e della chiesa, che è stato protagonista in mezzo ad una generazione di uomini e donne della nostra città, del Kosovo, che la Provvidenza ha voluto si intrecciasse in una relazione di amicizia, di solidarietà e di grazia. La parrocchia di Santa Maria Regina è stata la sua vita. Don Sandro ha accolto la chiamata di Gesù fin dall’infanzia, ha affinato la familiarità col Signore nel Seminario di Narni e di Assisi e, giovane prete, pieno di entusiasmo e di zelo, si è donato agli uomini, alla cura delle anime, all’apostolato, ha speso la sua vita nell’annuncio del Vangelo, inviato da Gesù. L’ultima volta che ho parlato con don Sandro è stato il 14 gennaio 2021 h. 17.41. Mi parla del covid, ma mi dice che può farcela. Avevamo messo in programma un’altra riunione del Consiglio pastorale, ma era da rinviare. Poi il giorno 16 è trasferito nel reparto Covid dell’ospedale S. Maria, da cui non sarebbe più uscito, vivo, dopo una passione e agonia asfissiante, come quella di Gesù sulla croce".

"So che ha ricevuto i sacramenti e che ha annuito al cappellano che gli porgeva i saluti e gli auguri della parrocchia e del vescovo domenica 31 gennaio. Ma il Signore, che conosce i tempi del nascere e del morire, lo ha preso con sé, lasciando a noi la consegna di un cristiano e un ministro di Dio, testimone del buon pastore e dell’amore del Padre verso tutti”, ha concluso il vescovo.

E' morto don Fernando Benigni. Era positivo al Covid. Fu cappellano delle Acciaierie e missionario in Africa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.