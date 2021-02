"A Mario Draghi la cittadinanza onoraria di Città della Pieve": l'annuncio del sindaco Fausto Risini

04 febbraio 2021 a

a

a

Cittadinanza onoraria di Città della Pieve in arrivo per Mario Draghi. Ad annunciarlo nel corso della trasmissione di Radio 1 "Un giorno da pecora" è il sindaco della città, Fausto Risini. "A Mario Draghi volevo dare la cittadinanza onoraria già qualche mese fa, poi la questione Covid ci ha un po' rallentati, ma sono più che mai intenzionato a dargliela, con orgoglio ed entusiasmo, appena sarà possibile”, ha detto Risini durante la trasmissione.

Draghi parte verso Roma per le consultazioni. Ha lasciato la villa di Città della Pieve

Draghi infatti ha una casa a Roma nel quartiere Parioli e una seconda casa a Moiano, frazione di Città della Pieve, dove far ritorno appena gli è possibile. Draghi ha trascorso in Umbria anche la sua prima notte da premier incaricato, dopo avervi fatto rientro intorno alle ore 19 di mercoledì, per poi ripartire alla volta della capitale nella mattina di oggi, in vista della prima giornata di consultazioni, iniziata questo pomeriggio alle 15.30.

Parla il prete di Draghi in Umbria: "Ecco come vive quando viene a Città della Pieve"

Draghi, come detto, è ormai di casa nella cittadina umbra. A raccontare alcuni episodi quotidiani dei suoi soggiorni, ad esempio, è stato il suo sacerdote di Moiano, don Augusto Panzanelli che ieri, sempre a "Un giorno da pecora", ha parlato di lui come di "un buon cristiano e una persona umile", raccontando che si reca spesso a messa, preferendo la celebrazione delle ore 18 o quella mattutina delle 7.30 al convento delle clarisse di Santa Chiara. Don Augusto ha poi aggiunto che Draghi è una persona "riservata", che non ha mai "abusato del suo ruolo e della sua popolarità", trovandosi spesso "a fare la spesa o in fila al macellaio come un comune cittadino", evitando peraltro occasioni pubbliche o eventi "che gli consentano di mettersi in mostra". Da oggi a sabato mattina, come detto, Draghi incontrerà le delegazioni dei gruppi parlamentari per verificare se ci sono le condizioni per formare una maggioranza in grado di dare vita a un nuovo governo.

Prima giornata di consultazioni per Draghi: la diretta degli incontri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.