Anarchici, perquisite tre persone in Umbria: si indaga per istigazione a delinquere e danneggiamento

04 febbraio 2021 a

a

a

Tre persone sono state perquisite dalle Digos di Perugia e Terni. Secondo quanto si apprende si tratta di due donne e un uomo di età compresa tra 30 e 40 anni residenti nella Media Valle del Tevere e a Terni. Stando a quanto comunicato sono due le persone iscritte nel registro degli indagati, aperto dalla DDA di Perugia. Le accuse che gli vengono contestate sono istigazione a delinquere, danneggiamenti e vilipendio alla Repubblica. Nel corso delle perquisizioni di stamattina, in cui non sono state trovate armi o altro, i poliziotti hanno sequestrato svariato materiale di propaganda anarchica e di proselitismo, sia cartaceo che informatico, unitamente a due maschere antigas e a sostanza stupefacente, oggetto di sequestro per il successivo vaglio ad opera della Procura Distrettuale di Perugia.

Terrorismo suprematista: un arresto a Savona. Perquisizioni anche a Perugia

I fatti per i quali, al momento, sono indagate due persone, residenti rispettivamente nella provincia di Perugia e Terni, riguardano numerose scritte di matrice anarchica di incitamento alla violenza e di vilipendio della Repubblica; affissioni di manifesti abusivi di rivendicazione dell’attentato alla sede della Lega, a Treviso, nell’agosto del 2018; una manifestazione compiuta in pieno periodo lockdown lo scorso 1 maggio.

Terrorismo suprematista, perquisiti due giovani a Gubbio e Castiglione del Lago

Recentemente altri due giovani umbri sono stati destinatari di altrettante perquisizioni sempre della Digos di Perugia per conto della procura di strettuale di Genova, Sono una 18enne di Gubbio e un 24enne di Castiglione del Lago i due ragazzi residenti nella provincia di Perugia perquisiti dall Digos perché ritenuti, in qualche modo, affiliati alla chat creata dal 22enne di Savona arrestato per terrorismo suprematista. Secondo quanto emerge, ai due giovani - che non risultano essere iscritti nel registro degli indagati - sono stati sequestrati i computer. I dispositivi verranno successivamente analizzati dalla polizia per capire che tipo di ruolo hanno avuto nell'organizzazione. Intanto, secondo quanto emerge, il 22enne, che si ispirava al gruppo suprematista statunitense AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste, aveva creato delle chat in cui si istigava alla violenza contro gli ebrei, in cui si parlava anche di eliminazione fisica. Il giovane aveva anche creato anche un'organizzazione denominata "Nuovo ordine sociale" finalizzata all'organizzazione di atti estremi e violenti di matrice eversiva. Il 22enne era anche appassionato di armi. Nelle case dei ragazzi perugini perquisiti non sono stati rinvenuti né armi, né vessilli riconducibili a militanze.

Terrorismo suprematista, inneggiavano a Breivik e Traini e nelle chat scrivevano: "E' ora di spargere molto sangue"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.