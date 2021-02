Perugia, medico morto per Covid. Gli avvocati: "Non fu ricoverato in terapia intensiva anche se c'era posto"

Alessandro Antonini 04 febbraio 2021 a

Al momento del ricovero di Stefano Brando c’erano posti liberi in terapia intensiva 2. Ciononostante il medico contagiato di Covid e con un quadro clinico già compromesso secondo i primi riscontri, è stato prima inserito in una degenza ordinaria, a malattie infettive. E’ quanto sostiene la difesa del medico di 62 anni morto all’ospedale di Perugia il 19 novembre 2020. Un ulteriore accertamento, quello sui posti in rianimazione, inserito nella memoria che verrà depositata in procura, a Perugia, sul tavolo del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, titolare del fascicolo per omicidio colposo aperto sul caso.

Gli avvocati della famiglia Brando, Marco Piazzai e Carlo Bonsano, stanno ricostruendo con cartelle cliniche e le registrazioni delle telefonate (sequestrate) la fase precedente all’ospedalizzazione, ossia le cinque chiamate (dal 24 al 26 ottobre) tra Brando - in quel momento curato a domicilio - e il 118 del Santa Maria della Misericordia per un ricovero che è arrivato solo 72 ore dopo il primo contatto. E’ vero che lo stesso medico ha firmato per restare a casa, ma era stata esplicita l’indicazione del suo infettivologo per il ricovero e dal pronto soccorso avrebbero risposto, stando alle trascrizioni della difesa, che i posti letto erano pieni, in particolare le terapie intensive dove sarebbero stato selezionati solo i casi con le patologie più avanzate.

Piazzai in particolare fa sapere che nel secondo reparto allestito ad hoc per ampliare la terapia intensiva al Santa Maria di Perugia “erano presenti posti letto quando Brando è stato ricoverato”. Non c’era completa saturazione, nonostante si fosse vicini al picco della seconda ondata. Nelle richieste della difesa ci sarà anche quella di sentire l’infettivologo che seguiva Brando. Si tratta del primo medico di base in Umbria morto per Covid. Si sarebbe contagiato svolgendo il proprio lavoro, ossia visitando un’anziana paziente poi accertata come caso positivo. Poi il peggioramento, fino al decesso: gli accertamenti della difesa sono tesi a verificare eventuali omissioni o ritardi nel trasferimento da malattie infettive al reparto di terapia intensiva. Questo sarebbe avvenuto solo in un secondo momento e con una situazione clinica ormai non recuperabile.

