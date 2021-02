Covid, Bori spacciatore di fake news: sbugiardato dai social

04 febbraio 2021 a

Il consigliere regionale Tommaso Bori finisce di nuovo al centro dell'attenzione del gruppo facebook A sua insaputa amministrato dal blogger Francesco Bastianelli e ancora con l'accusa di aver strumentalizzato l'informazione in un suo post. "Arieccolo!! L'ha rifatto", scrive Bastianelli che spiega: "Il capogruppo in regione del Pd, Tommaso "Tarocco" Bori, ha di nuovo falsificato l'informazione a suo uso e consumo. Non bastava che delle sue balle si fosse dovuta occupare la commissione di vigilanza Rai e che Sigfrido Ranucci - conduttore di Report - avesse affermato "Bori si è fatto un montaggio tutto suo".

"Non bastavano i tentativi di far passare foto di repertorio del Wwwf come "Papere morte al laghetto di Pian di Massiano". Ora per descrivere la situazione - che è realmente preoccupante - dell'epidemia in Umbria, il mentitore seriale nonché segretario in pectore del Pd regionale, utilizza una foto scattata a Terni in piena seconda ondata (5 novembre 2020) facendola passare per scattata a Perugia a febbraio 2021".

Bastianelli pubblica l'immagine postata da Bori: è riferita all'ospedale di Perugia, ma è proprio la stessa che il 5 novembre accompagnava un articolo sulla situazione del nosocomio di Terni. Ancora Bastianelli: "La cosa è incommentabile: aggiungere allarmismo all'emergenza non aiuta nessuno, prendere qualche "like" in più aiuta solo la scalata tutta interna al partito e la carriera personale del consigliere e anche di questo poco o punto importa agli umbri. Ma quello che è peggio è che le sue balle - smentite dall'Anac, dalla commissione di vigilanza Rai, dagli atti amministrativi dello stesso commissario all'emergenza Arcuri - occupano uffici regionali, energie, risorse che sarebbe molto meglio destinare alla reale emergenza in corso". Ma Bastianelli non si limita alla critica. Al suo post aggiunge anche un ironico fotomontaggio della locandina del film Jakob il bugiardo, dove stavolta Jakob non è interpretato da Robin Williams (come fu nel 1999) ma proprio da Tommaso Bori.

