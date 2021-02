Foligno, mamma senza lavoro aiuta le famiglie in difficoltà con giocattoli, abiti e pannolini

04 febbraio 2021 a

Foligno, mamma senza lavoro a causa del Covid impiega il suo tempo per aiutare gli altri. Durante il periodo del primo lockdown Isabella Beddini, che lavora nel campo dell’infanzia ma che a causa del Coronavirus non poteva svolgere la propria professione, aveva avviato una raccolta di vestiti da destinare ai bambini di famiglie bisognose. Poi, durante il periodo delle feste di Natale ha raccolto giocattoli, pannolini e articoli di cancelleria, sempre per i più piccoli. Da qualche giorno, oltre a continuare a raccogliere balocchi, Isabella ha riproposto ai cittadini di Foligno una nuova raccolta di abiti usati da consegnare ai bambini che, in questo momento di difficoltà, ne hanno più bisogno.

L’idea della raccolta dei giocattoli, infatti, si era rivelata un vero e proprio successo, con tantissime consegne fatte da Isabella insieme al marito, ai genitori e alla zia alle famiglie di Foligno e dintorni, ma anche per l’associazione Foligno solidale, per la Croce rossa di Perugia e per alcune case-famiglia. Visti i tanti attestati di stima ricevuti Isabella, ancora bloccata dal punto di vista professionale per via del Covid, ha riproposto via social la sua idea per aiutare le famiglie messe in ginocchio dalla crisi economica causata dalla pandemia. “Dopo la straordinaria catena di solidarietà nata con la raccolta giocattoli, vista la grande richiesta da parte delle famiglie che sono state aiutate, parte una nuova raccolta – scrive Isabella - Si raccolgono abiti usati, ma in buono stato, per bambini. Si possono lasciare al centro sociale di Sportella Marini dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18 tutti i giorni compreso il fine settimana”.

Sono già tanti i cittadini folignati che, in pochi giorni, hanno risposto all’appello, effettuando le prime donazioni di abiti lavati e chiusi in delle buste dove sono riportate informazioni su età, sesso e misura. Da venerdì scorso a martedì 2 febbraio, infatti, ad Isabella sono arrivate circa 35 buste di abiti che, in parte, sono già state consegnate alle famiglie. Oltre alla raccolta, Isabella e altre mamme stanno iniziando ad organizzarsi per fare la spesa alle famiglie: “Ora che non posso lavorare riesco ad occuparmi di tutto questo a tempo pieno e sono contenta di farlo – spiega – Queste famiglie, comunque, le indirizzo anche alla Caritas di Foligno e a Foligno Solidale, in modo tale che una volta che potrò tornare a lavorare non saranno lasciate sole”.

