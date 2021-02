Perugia, malato di cancro morto in ospedale. Il gip riapre l'inchiesta

Francesca Marruco 04 febbraio 2021 a

Non ha mai accettato che il figlio fosse morto in seguito a quell’intervento che, da linee guida di trattamento oncologico,secondo lei non si sarebbe dovuto fare. E così, dal 2018, assistita dall’avvocato Luca Gentili, questa mamma non ha mai smesso di chiedere se davvero si sia fatto tutto il possibile per suo figlio.

La donna aveva sporto la prima denuncia quando ancora era in vita, ma era già in condizioni gravi, dopo il primo intervento del marzo 2018. Un’asportazione di adenocarcinoma gastrointestinale in stadio avanzato, “laddove - lamenta la difesa della vittima - tutte le linee guida davano indicazioni secondo le quali l’asportazione chirurgica avrebbe dovuto limitarsi ai soli casi di neoplasie limitate agli strati superficiali mentre in questo caso sarebbe stato assolutamente necessario ricorrere alla chemioterapia con finalità di ridurla così da renderla asportabile con maggiori chanche di radicalità.

Per di più l’equipe di chirurgia avrebbe proceduto addirittura senza un necessario consulto multidisciplinare non interprellando neppure l’oncologo”. Il 46enne era morto sette mesi dopo, in seguito a un secondo intervento, una lunga degenza in terapia intensiva, un’infezione batterica, una breve dimissione, e lunghissime sofferenze. Un anno dopo circa il sostituto procuratore, Massimo Casucci, aveva fatto richiesta di archiviazione, non ravvisando profili di negligenza nel comportamento dei due medici di chirurgia d’urgenza dell’ospedale di Perugia iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. La mamma si è opposta e, nei giorni scorsi, il gip, Lidia Brutti, ha accolto l’opposizione all’archiviazione e ha disposto nuove indagini da compiersi entro 4 mesi.

In particolare, il gip, nel provvedimento scrive: “Alla luce delle osservazioni del consulente della difesa che non appaiono prive di fondamento, appare necessario un approfondimento tecnico delle questioni sollevate, al fine di chiarire se siano individuabili nell’operato dei sanitari, condotte caratterizzate da imprudenza, omissioni, disattenzioni o errori, e, se si, se tali condotte abbiano avuto rilevanza causale nel caso in esame, determinando con alta probabilità logica una significativa riduzione della sopravvivenza del paziente (posto che appare pacifico che la grave forma tumorale non fosse curabile o quantomeno, un ingiustificato e grave incremento delle sue sofferenze nel periodo di sopravvivenza”. Tra le richieste della difesa c’è anche quella di effettuare una nuova consulenza medico legale.

