San Gemini, ruba un'auto e fugge. Inseguito e arrestato dai carabinieri un giovane di 29 anni

A San Gemini, nel corso del pomeriggio di martedì 2 febbraio, i militari del locale comando stazione dei carabinieri hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, D.R.B., un giovane di 29 anni nato in Germania, ma residente nel piccolo centro umbro, e già noto alle forze dell’ordine. Nel corso della tarda mattinata sulla strada statale Tiberina i militari hanno intercettato il ragazzo alla guida di un'autovettura modello Fiat 500L di colore bianco, di cui erano appena state diramate le ricerche dalla centrale operativa provinciale dei carabinieri poiché rubata, poco prima, a Narni Scalo dove presso la locale stazione dell’Arma la proprietaria ne aveva denunciato il furto. Nonostante l’alt intimato dai carabinieri, l’uomo a bordo del mezzo rubato fuggiva tentando di far perdere le proprie tracce e proseguiva la propria marcia in direzione di Acquasparta, prima di essere raggiunto e bloccato dopo qualche chilometro. A quel punto i militari lo hanno bloccato e gli hanno fatto scattare le manette ai polsi. Il giovane è stato quindi condotto in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel corso della successiva perquisizione personale, nella tasca dei pantaloni dell’uomo veniva ritrovata la chiave di un secondo mezzo, un autocarro Ford. Dopo una rapida ricerca in banca dati, un autocarro di quel tipo risultava oggetto di furto denunciato sempre martedì 2 febbraio presso il comando stazione carabinieri di Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

L’autocarro veniva successivamente individuato nella zona di Narni Scalo, regolarmente parcheggiato lungo una strada. I veicoli sono stati quindi restituiti ai legittimi proprietari, mentre l'arrestato è stato accompagnato presso la locale casa circondariale di vocabolo Sabbione in attesa del rito direttissimo. Intanto le indagini dei carabinieri stanno proseguendo a ritmo serrato per accertare se siano stati compiuti altri furti di auto nella zona e non si escludono ulteriori sviluppi sin dalle prossime ore.

