Spoleto, a primavera iniziano le riprese di don Matteo 13

Confermata l'edizione di Don Matteo 13 e, contemporaneamente, annuncio per primavera l'inizio delle riprese. Per proseguire il felice binomio tra Spoleto e Don Matteo, una delle serie più popolari e seguite della Tv, l’assessore comunale alla cultura Ada Urbani ha tenuto negli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio 2021 una seria di incontri, prima con i vertici della Lux Vide, la casa di produzione della fiction e poi con i rappresentanti delle associazioni di categoria di Spoleto Confcommercio e ConSpoleto.

“E' chiara la volontà dall'amministrazione comunale – ha ricordato la Urbani - di proseguire un connubio che ha generato una delle serie più popolari e amate della Rai, contraddistinta da un fortissimo seguito di ascolti e dal favore immutato del pubblico. Aspettiamo con entusiasmo le riprese di una fiction che ha regalato a Spoleto ulteriore visibilità e un impatto pervasivo sull’immaginario collettivo, ferma restando chiaramente ogni disposizione governativa determinata dalle misure anti Covid”.

La Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei ha manifestato l’intenzione di cominciare le riprese in studio a Roma e con location a Spoleto entro la prossima primavera.

“Una decisione che, in un periodo contrassegnato dall’emergenza sanitaria, con i teatri e le sale ancora chiuse e le strutture ricettive non a pieno regime – ha aggiunto l’assessore Urbani – eviterebbe problemi di sovrapposizioni e faciliterebbe certamente l’iter produttivo e la logistica delle riprese. Ma va sottolineato che la serie del prete detective è riuscita sempre a convivere splendidamente con la dimensione di località turistica associata a Spoleto e la sua vitalità di centro d’arte, conosciuto a livello internazionale. Anzi, l’abbraccio tra i membri della troupe e il calore del pubblico ha sempre creato in città un'esaltante atmosfera che speriamo di ritrovare al più presto”. Naturalmente c'è già grande attesa tra i numerosi fans del prete detective.

