Terni, Bludental Clinique: nuovo centro per andare dal dentista ai tempi del Covid

Non solo mal di denti. Problemi di sonno e di postura sono soltanto alcune delle conseguenze di una scarsa attenzione all’igiene orale. Per questo motivo, e in un periodo così eccezionale, è molto importante non sottovalutare la salute della bocca. ll nuovo centro odontoiatrico Bludental Clinique di Terni garantisce la massima sicurezza e servizi personalizzati applicando le più elevate misure anti Covid-19.

Ogni paziente è seguito personalmente dal direttore del centro insieme ai medici odontoiatri durante tutto il percorso di cure, con un approccio etico che mira a conservare il più a lungo possibile i denti naturali promuovendo la cultura della prevenzione.

Bludental Clinique offre una formula innovativa che, grazie ad un team multidisciplinare, assicura in un unico centro servizi per ogni tipo di trattamento senza doversi recare in più studi dentistici.

A completare l’offerta materiali di altissima qualità e strutture all’avanguardia, accoglienza attenta e piani di pagamento personalizzati per andare incontro ad ogni esigenza.

Ad oggi presente in Italia con 22 centri tra Umbria, Lazio, Puglia e Lombardia, Bludental Clinique accoglie dal 2009 oltre 250.000 pazienti ed impiega 400 persone tra dipendenti e collaboratori. Il piano di espansione si pone l’obiettivo di raggiungere, attraverso le aperture pianificate, la numerica di 100 centri entro il 2025, costituendo anche un’occasione di sviluppo per alcune realtà locali.

“Per ogni nuovo centro Bludental” spiega Fabio Valleriani, CEO Bludental Clinique “pianifichiamo l’assunzione di circa 10 persone tra staff e medici specializzati in tutte le branche odontoiatriche, per garantire la massima qualità del servizio e la migliore esperienza possibile ai nostri pazienti.”

Il centro Bludental Clinique di Terni è aperto su appuntamento dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 20:00. N. di telefono: 0744 1033543 - [email protected]

https://bludental.it



