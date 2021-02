Umbria, il Fachiro Bladimiro sbarca anche sui canali Sky. Da Marsciano al sogno del cabaret

Massimo Fraolo 02 febbraio 2021 a

Dopo la Rai e Mediaset il Fachiro Bladimiro è sbarcato sulla piattaforma Sky. Ad Andrea Materni, aspirante artista di Marsciano, ormai a tempo pieno nelle vesti del simpatico e goffo fachiro, è riuscita anche l’incursione nel programma di Enrico Papi Guess my Age, che va in onda su Tv8, canale del gruppo Sky. Dopo le partecipazioni a La Corrida di Carlo Conti, alla Scorrida di Teletruria e, ad inizio anno, alla trasmissione Okkupeto dei Sette Cervelli, con una tappa anche nella rubrica I nuovi Mostri di Striscia la Notizia, Bladimiro, ospite questa volta di Guess my Age, è stato uno dei personaggi sconosciuti di cui la coppia di concorrenti della trasmissione di Papi ha dovuto indovinare l’età.

Un ingresso come sempre in divisa, quello nella trasmissione che va in onda negli studi di Milano: turbante, scarpe in stile Aladino e l’immancabile gilet, con tanto di cucciolo di coccodrillo in mano e la consueta spada da ingoiare. Bladimiro si è esibito anche in una serie di flessioni, sottoponendosi poi a una sorta di analisi anagrafica. E il personaggio famoso, suo coetaneo, proposto come suggerimento per indovinare l’anno di nascita, è stata l’ex Spice Girls, Victoria Beckham. Un aiuto che ha però solo permesso di sfiorare l’età esatta. Bladimiro, che di anni ne ha 47, è stato ringiovanito di due anni e l’errore, seppur di poco, ha costretto i concorrenti ad andare avanti con un montepremi più basso.

Una comparsa che non è però passata inosservata, quella di Andrea Materni, che è ormai deciso a cercare spazio nel mondo dello spettacolo. “Dopo giorni passati sulle finestre del mio quartiere di via Larga – aveva scritto sul suo profilo social poco prima di partire per registrare la trasmissione – vado alla conquista di Milano”. Andrea, che ha perso il lavoro circa un anno fa, all’inizio dell’emergenza sanitaria, non ha mai nascosto di voler rendere questa sua passione per lo spettacolo, che fino ad oggi era stata sostanzialmente un hobby, una vera e propria professione. Dopo aver lavorato come agente commerciale ed essersi reinventato più volte in diverse attività, aspetta ora la svolta professionale in un mondo, quello del cabaret, nel quale ha messo piede da tempo e che ora vuole far diventare definitivamente suo. A questo punto non resta che aspettare la prossima apparizione televisiva di Bladimiro.

