Terni, sequestrata dai carabinieri statua etrusca venduta on line. Indagato un collezionista

02 febbraio 2021

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale (Tpc) di Perugia, coordinati nell’indagine dalla Procura della Repubblica di Terni e in collaborazione con i militari del locale comando provinciale, hanno sequestrato martedì 2 febbraio una statuetta in bronzo di epoca etrusca raffigurante un guerriero con elmo, individuata fra gli annunci di vendita pubblicati sulla pagina di una delle più comuni piattaforme di commercio on line. L’attività che ha consentito ai militari dello specializzato reparto dell’Arma che opera in Umbria di individuare e sequestrare il manufatto di natura archeologica, è il risultato della mirata e costante azione di controllo che viene svolta dai carabinieri attraverso il monitoraggio periodico delle piattaforme di commercio on line. E’ infatti tramite le numerose piazze virtuali, svincolate dalle rigide regole del mercato ordinario (tracciabilità dei beni e delle transizioni di acquisto) e sempre frequentate da incauti appassionati e collezionisti alla ricerca del buon affare, che si possono trovare in vendita oggetti di ogni tipologia, anche di notevole interesse culturale, che però il più delle volte si rivelano di dubbia qualità o addirittura di illecita provenienza. Considerando che in territori come quello dell’Umbria, caratterizzati dalla presenze di vaste aree di interesse archeologico, è molto probabile recuperare oggetti del passato rimasti per anni sepolti e occasionalmente tornati alla luce.

Gli investigatori, analizzando i numerosi annunci, si sono imbattuti e hanno posto l’attenzione all’inserzione che indicava una statuina in bronzo originale etrusca corredata da alcune immagini del manufatto che, per tipologia, materiale e fattezza poteva essere riconducibile ad un rinvenimento effettuato sul territorio; ciò confermato anche dal fatto che reperti votivi di analoga caratteristica figurativa sono presenti nelle più importanti collezioni museali locali. Attraverso il nickname è stato possibile individuare l’utente, un cinquantenne incensurato originario e residente nel Ternano. Gli approfondimenti successivi hanno consentito di ottenere conferma circa l’autenticità del reperto nonché riscontrarne l’illecita detenzione. Si è così arrivati all’emissione del decreto di perquisizione e sequestro eseguito nei giorni scorsi presso l’abitazione dell’indagato chiamato a rispondere del reato di ricettazione. Il valore dell’oggetto, trovato in suo possesso, è stato quantificato in alcune centinaia di euro.

