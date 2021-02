Narni, frana sulla Flaminia tra la frazione di Testaccio e il centro: entro febbraio finiti i lavori

Chiara Rossi 02 febbraio 2021 a

I lavori riguardanti la messa in sicurezza della pendice tra Narni e Testaccio interessata dalla frana, lungo la strada Flaminia, nel territorio comunale di Narni, in provincia di Terni, procedono in maniera spedita e entro la fine del mese di febbraio 2021 verrà riaperta tutta la strada. Come si ricorderà, grossi massi si staccarono dal costone il 16 gennaio 2021, finendo in mezzo alla carreggiata e comportando, conseguentemente, la chiusura del tratto stradale interessato, per garantire la sicurezza degli automobilisti.

A tempo di record, poi, una ditta incaricata dal Comune di Narni ha rimosso i massi dalla strada e messo in sicurezza temporaneamente il tratto, al punto che già due giorni dopo le auto hanno ripreso a transitare, sebbene a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. Poi sono partiti subito i lavori per consolidare la parte franata. "Non posso che ringraziare l’impresa che sta portando avanti il cantiere che ha già provveduto a rimuovere tutti i detriti della frana che si trovavano sulla pendice e sta installando già da qualche giorno le reti paramassi – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Marco Mercuri –. Non resta dunque che terminare il lavoro con le protezioni che dovranno essere messe a ridosso della strada e che verranno decise insieme ad Anas. Entro febbraio comunque il cantiere verrà chiuso e la strada sarà percorribile di nuovo in entrambe le carreggiate, tornando alla normalità”.

L'evento franoso si era verificato ad una cinquantina di metri dalla strada Flaminia, in una pendice all'interno del bosco. Un distaccamento importante, di materiale roccioso, anche di notevoli dimensioni che aveva reso necessaria l’immediata chiusura della strada, riaperta in una sola carreggiata con la sistemazione di un semaforo, dopo pochi giorni, grazie all’intervento tempestivo di Anas, Comune di Narni e Regione Umbria che hanno fatto in modo che potessero partire subito i lavori.

