Terni, la maglia con autografo e dedica di Cristiano Ronaldo: si avvera il sogno di Simone

Un regalo speciale per un ragazzo eccezionale come Simone Sapora, 19 anni, di Terni, affetto da distrofia muscolare di Duchenne (una malattia neuromuscolare caratterizzata da atrofia e debolezza muscolare a progressione rapida, da degenerazione dei muscoli scheletrici, lisci e cardiaci). Per il suo diciannovesimo compleanno, il 26 gennaio 2021, Simone, grande tifoso della Juventus, ha ricevuto una maglia firmata da Cristiano Ronaldo con la dedica “Para Simone” e un pallone autografato da quasi tutti i giocatori della Juventus e dall'allenatore, Andrea Pirlo.

Ma non finisce qui. A Simone sono arrivate anche foto e autobiografia sempre del suo beniamino Ronaldo. Appena finita la pandemia il ragazzo, accompagnato dal padre, andrà a Torino per visitare il museo della Juventus, lo stadio e potrà assistere ad un allenamento o una partita. A realizzare il sogno di Simone è stata l'associazione Dreamcatchers, tramite il consigliere Maurizio Fabbro e una professionista ternana dal grande cuore, che preferisce restare nell'anonimato. Complice dei due è stata la sorella di Simone, Chiara. Simone a tre anni già aveva iniziato ad avere problemi nel camminare, ma poi la sua malattia in terza media l'ha costretto sulla sedia a rotelle. Simone frequenta il liceo artistico Orneore Metelli di Terni, indirizzo audiovisivo e multimediale.

Le sue passioni sono il cinema ed in particolar modo la saga “Star wars” e il calcio. Simone è un ragazzo solare, sensibile, ama la scuola, i compagni, viaggiare e il fatto di stare sulla sedia a rotelle non gli ha impedito di partecipare ai viaggi di istruzione della scuola. Lo scorso anno aspettava con ansia e trepidazione la gita scolastica a Torino per visitare la mole Antonelliana, i musei del cinema, quello Egizio e i musei reali, ma il Covid-19 ha bloccato tutto infrangendo il suo sogno. In quel momento Simone è restato davvero male, ma ha capito perfettamente quello che stava accadendo: una pandemia mondiale. Ma il sogno è stato ora realizzato il giorno del suo diciannovesimo compleanno quando sono arrivati questi speciali regali.

“Quando mi hanno consegnato la maglia autografata da Ronaldo con la dedica sono restato in silenzio per mezz'ora – spiega Simone –. Non riuscivo a credere che fosse vero. Non me lo aspettavo. All'inizio mi sembrava un sogno, ma poi ho capito che era vero. Ora non vedo l'ora di andare a Torino”. Basta crederci e i sogni si possono realizzare anche grazie all'associazione Dreamcatchers, nata dall'entusiasmo dei soci fondatori, fra cui tre giornalisti del mondo del turismo, e dal loro desiderio di realizzare i sogni di viaggio di ragazzi affetti da gravi patologie. Come Simone già altri ragazzi hanno visto realizzato il loro sogno che vedevano irraggiungibile.

