Viabilità Umbria, i comitati bocciano il nodino di Perugia e chiedono un confronto con i cittadini sul progetto

No al nodino di Perugia a favore di scelte che valorizzino il patrimonio ambientale e storico della città e che puntino sul rafforzamento di una mobilità integrativa alla sola viabilità automobilistica. A bocciare il progetto è il coordinamento di cittadini, imprese e comitati che comprende quelli di Collestrada, Torgiano, Ponte San Giovanni Giovanni, Balanzano, Sant’Andrea D’Agliano insieme a Italia Nostra, Legambiente, Wwf e Fiab Marsciano. Gli stessi - che già si erano mobilitati nei primi anni del 2000 - definiscono l’opera “illogica ed inutile”, poiché “inadatta a risolvere le problematiche di traffico sulla rampa che da Ponte San Giovanni sale a Perugia come già dimostrarono - dicono - studi tecnici svolti dal professore Mariano Sartore della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia”.

“Si tratta di un’opera devastante - dicono i rappresentati dei comitati - che ricade in zone di eccezionale pregio paesaggistico, agricolo, turistico, naturalistico, ambientale, archeologico e storico-culturale. Zone, peraltro, dove insiste un’agricoltura di eccellenza”. I comitati, con il supporto delle associazioni ambientaliste, hanno anche richiesto di poter visionare i documenti ma “da Anas - evidenziano - abbiamo ricevuto risposta in contrasto con quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit). Il Mit, infatti, afferma che nulla di quanto richiesto è al momento pervenuto da Anas e dalla Regione Umbria, ovvero la presentazione di un documento comparativo tra più tracciati, tra cui scegliere il più adatto, cioè il più capace a garantire congruità economica, sostenibilità ambientale e un accettabile rapporto fra benefici e costi di realizzazione. Di tutto ciò non risulta traccia e, comunque, chiediamo di esserne informati e chiediamo adeguata partecipazione” in relazione al fatto che l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche, ha affermato di aver incaricato, nei primi di gennaio, uno studio professionale a provvedere alla stesura di un progetto definitivo. Una situazione di totale confusione, come la definiscono i portavoce dei comitati “aggravata dal fatto che i due sindaci dei Comuni di Perugia e Torgiano interessati dall’opera non hanno ancora manifestato una loro posizione chiara sull’argomento”.

I comitati propongono le “loro soluzioni”: prevedere il pedaggio per i soli mezzi pesanti extralocali sulla E45; riorganizzare, specie per i flussi pendolari, un valido sistema di mezzi di trasporto pubblico a partire dall’uso metropolitano delle ferrovie esistenti (ferrovia centrale umbra e ferrovie dello stato) ma ora inutilizzate, tramite sistema tramtreno; migliorare la viabilità provinciale ed interregionale intorno all’area perugina a partire da Pierantonio fino a Deruta, fino a Bastia-Foligno, alla Flaminia, al territorio eugubino, fino di nuovo a Pierantonio per la Pian d’Assino, come bene prescrive il piano urbanistico provinciale vigente; apportare migliorie sulla rampa che dal bivio di Balanzano sale verso Perugia, rendendola a doppia corsia; in futuro, valutare l'ipotesi di innalzamento sul viadotto del tratto Collestrada-Balanzano.



