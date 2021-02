Covid in Umbria, scuole chiuse per due settimane in 31 comuni. C'è chi si oppone

01 febbraio 2021 a

Scuole elementari, medie e superiori chiuse in 31 comuni umbri per 14 giorni, Perugia compresa, a partire da martedì 2 febbraio e per 14 giorni. Decisiva la lettera del servizio Igiene e sanità pubblica territoriale (Isp) inviata lunedì 1 febbraio ai municipi che presentano una maggiore incidenza di casi di nuovi contagi, ossia più di 200 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni monitorati. Non manca qualche sindaco che non intende adeguarsi alla richiesta dell'Usl. Al momento quello di Marsciano, Francesca Mele (Lega), ha intenzione di lasciare le scuole aperte. Mentre Gubbio, con Filippo Mario Stirati, manifestamente contrario allo stop della didattica in presenza, le chiude ma solo fino a venerdì. Altri, come Foligno, hanno chiuso anche gli asili. Per il resto, fa sapere Anci (Associazione nazionale comuni italiani) scatta "lo stop delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, per 14 giorni".

La lettera dell’Isp fa seguito a una precedente missiva della presidente Tesei e alla relazione del comitato tecnico scientifico già pervenuti ai sindaci nei giorni scorsi. Nella lettera dell’Isp si legge che “in considerazione del progressivo diffondersi del Covid-19 sul territorio, tenuto conto che tale diffusione determina un grave rischio per la salute pubblica, si richiede l’emissione di provvedimento ordinativo contingibile ed urgente finalizzato all’adozione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19”, fra cui, appunto, la sospensione dell’attività didattica. Lunedì l'ennesimo incontro, promosso da Anci, a cui hanno preso parte anche il direttore regionale sanità Claudio Dario e il commissario anticovid Massimo D’Angelo, che hanno ribadito “la necessità dei provvedimenti anche a scopo preventivo, considerato il tasso di propagazione molto elevato dell’infezione”. Per quanto riguarda i comuni sotto i 5mila abitanti, il direttore Dario ha assicurato che “sarà effettuata un’analisi di contesto con evidenza delle specifiche misure di gestione della situazione epidemica da condividere con il sindaco”.

“I sindaci – commenta il presidente Anci Umbria, Michele Toniaccini – hanno evidenziato che qualora le condizioni epidemiologiche dovessero consentirlo, e in accordo con le autorità sanitarie locali, si potrà procedere a una revisione del provvedimento. Inoltre, è stato anche chiesto che ci siano maggiori controlli sui territori, oltre a quelli effettuati dalla polizia municipale, per non vanificare le misure restrittive adottate con grande senso di responsabilità e con spirito di collaborazione fra enti e istituzioni diversi, con l’unico interesse di tutelare la salute dei cittadini, agendo non solo per contenere la curva epidemiologica, ma anche a scopo preventivo”. I Comuni coinvolti sono: Gubbio (con stop fino a venerdì), Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Piegaro, Città della Pieve, Panicale, Castiglione del Lago, Fratta Todina, Deruta, Collazzone, Marsciano, (al momento senza ordinanza) San Venanzo, Torgiano, Perugia, Corciano, Bevagna, Montefalco, Valtopina, Foligno, Spello, Sellano, Nocera Umbra, Gualdo Cattaneo, Trevi, Calvi dell’Umbria, Amelia, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giano dell’Umbria e Montegabbione.



