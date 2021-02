Umbria Covid, ancora otto morti e 143 contagi in 24 ore. Sale al 25% il tasso di positività: il bollettino di lunedì 1 febbraio

01 febbraio 2021 a

a

a

Otto morti e 143 attualmente positivi nelle ultime 24 ore per 572 tamponi effettuati per un tasso di positività che arriva addirittura al 25%. Sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a lunedì 1 febbraio.

Allarme assembramenti, gli esperti: "Non facciamo lo stesso errore dell'estate o si ricomincia da capo"

Aumentano ancora i ricoveri, sei in più gli ospedalizzati (421), quattro in più nelle terapie intensive (58) Il numero degli attualmente positivi in Umbria arriva dunque a 5.643, quello dei guariti a 29.762, 121 in più nell'ultimo giorno. Il numero complessivo dei morti, dall'inizio della pandemia, è di 789. La curva del contagio, dunque, continua a salire in particolare in alcuni comuni della regione dove i sindaci stanno firmando ordinanze più restrittive proprio per fermare il virus anche attraverso il ricorso alla didattica a distanza.

Torgiano, Fratta e Bevagna chiudono le scuole, per gli altri sindaci dei comuni a rischio nuovo summit Anci

Secondo quanto comunicato da Federfarma, con i dati aggiornati a domenica 31 gennaio, sono stati effettuati complessivamente 18.096 test, di questi 12. 567 alla popolazione studentesca e 5.443 a privati (tra i privati effettuati anche 86 test sierologici). I positivi sono stati 228, di cui 90 tra i test alla popolazione studentesca, 132 tra i privati e sei tra i sierologici. Intanto, come annunciato dal direttore regionale alla sanità, Claudio Dario, dopo l’introduzione della possibilità per le farmacie private di effettuate test antigienici e sierologici senza necessità per l’utente di avere la ricetta medica, la stessa disposizione è stata adottata anche nei confronti dei laboratori privati che avevano protestato per questa disponibilità. In caso di positività gli utenti possono effettuare il molecolare nello stesso laboratorio oppure essere presi in carico dalla Usl. Tutti i risultati, positivi e negativi, dei laboratori vanno comunicati alla sanità pubblica così come disposto nella delibera 52 del 27 gennaio. Con la stessa vengono adottate le linee di indirizzo del Cts del 21 gennaio sulla sorveglianza Covid con cui si dispone di implementare l’uso di test antigienici.

Vandali e assembramenti al parco Chico Mendez. Il grido di allarme: "Sindaco e polizia devono agire"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.