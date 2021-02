Perugia, a rischio il futuro dei locali per musica ed eventi. Afterlife e Urban aderiscono campagna ultimoconcerto

01 febbraio 2021 a

Alla campagna nazionale #ultimoconcerto a Perugia hanno risposto il locali Urban e Afterlife. L’iniziativa è partita nella giornata di giovedì 28 gennaio alle 11. Alla stessa ora sono state postate sui social tutte le immagini dei club: ingressi chiusi e palchi deserti con sopra un punto interrogativo sul futuro. Sono stati circa novanta i locali si sono così dette pronte a confrontarsi attraverso una riflessione condivisa per uscire dal silenzio in cui la situazione è piombata da un anno. Il 2021 preoccupa i gestori perché sembra ricalcare le orme dell’anno che si è da poco concluso. E questo mette a serio rischio il settore.

“Il 2020 ha segnato la chiusura obbligata di tutte queste realtà, imposta dalla grande emergenza sanitaria globale - riportano i gestori in una nota diffusa dal coordinamento nazionale - Risalgono, infatti, a febbraio di un anno fa i primi concerti rimandati”. In quel mese del 2020, infatti, iniziò di fatto la diffusione della pandemia e scattarono le prime misure per cercare di contenere gli assembramenti il più possibile. Seguì il pesante lockdown che mise a dura prova l'intero Paese e migliaia di aziende.

I gestori dei locali proseguono: “Attualmente, nonostante il ruolo enorme che questi spazi hanno in termini di creazione, promozione e diffusione di cultura, e il loro indiscutibile valore sociale, si può dire che siano stati pressoché ignorati dai numerosi decreti che si sono susseguiti in questi mesi. Provvedimenti che hanno sì citato cinema e teatri in tema di spettacolo, ma non hanno dedicato la dovuta attenzione a queste realtà che rischiano di scomparire”. Presto è in programma un confronto per proseguire la campagna per tutto il mese di febbraio con un evento in streaming finale. E' il grido d'allarme che arriva dai locali e che se non sarà ascoltato porterà alla chiusura di diversi di loro.

