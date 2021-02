Terni, arresto per droga: ex imprenditore incensurato trovato con hashish, marijuana e ketamina

01 febbraio 2021 a

Può essere considerato un vero e proprio insospettabile, visto che a suo carico non risulta non solo alcun precedente penale ma neanche di essere vicino – in qualche modo – ad ambienti legati alla droga, magari perché assuntore di sostanze stupefacenti. Invece un ternano di 34 anni – F.C.S. le sue iniziali – aveva messo in piedi un traffico di hashish, marijuana e altre sostanze, ma è stato scoperto dai carabinieri della sezione operativa del comando compagnia di Terni con un ingente quantitativo di droga, ed è stato arrestato.

Le porte del carcere si sono aperte al 34enne, che attualmente è disoccupato ma in passato ha gestito un’attività imprenditoriale, a seguito di un controllo svolto a Terni dai militari che, sabato 30 gennaio 2021, in via Irma Bandiera, hanno fermato l’auto sulla quale era a bordo. All’occhio attento dei carabinieri non è sfuggito come l’uomo, come detto incensurato e quindi sconosciuto alle banche dati delle forze dell’ordine, abbia subito tradito un certo nervosismo alla richiesta di documenti. Indosso, infatti, aveva 14 grammi di hashish, motivo per cui i militari dell’Arma hanno deciso di estendere la perquisizione anche alle due abitazioni che ha in uso, uno in centro e l’altra in una frazione comunale.

Ebbene, nella casa dove il 34enne vive a Terni sono saltati fuori ulteriori 707 grammi di hashish, suddivisi in sette panetti; due involucri contenenti complessivamente 11 grammi sempre di hashish; 10 grammi di marijuana; 2 grammi di ketamina. Nel secondo domicilio, invece, i carabinieri hanno trovato altri grammi di marijuana, suddivisa in tre involucri, un bilancino elettronico di precisione e 370 euro in contanti, che gli investigatori ritengono probabile provento dell’attività di spaccio. Al termine delle operazioni l’ex imprenditore è stato arrestato, con la misura dei domiciliari nella propria abitazione, dove sta attendendo che venga celebrato nei suoi confronti il processo con il rito direttissimo.

