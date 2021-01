Terni, nasce l'associazione degli avvocati che si occupano delle famiglie e dei minorenni

31 gennaio 2021 a

Il presidente, avvocato Silvia Gentili, e il comitato di rappresentanza composto dagli avvocati Rita Petricca (vicepresidente), Federico Giammugnai (segretario), Stefania Settimi (tesoriere) e Teresa Lucio, tutti del Foro di Terni, ma anche dal dottor Stefano Pieri (psicologo) e dalla dottoressa Michela Aversa (educatore professionale) hanno dato vita alla sezione territoriale di Terni dell’Ondif, l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia-Avvocati di Famiglia. Ondif è un'associazione forense di carattere nazionale senza fini di lucro che ha come obiettivi prevalenti "la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri iscritti, ma anche la promozione del profilo professionale degli avvocati nel settore del diritto di famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili, quali donne, persone in età evolutiva, terza età, immigrati, nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità, promuovendo sportelli di ascolto anche d'intesa con i Tribunali, le Procure, gli enti pubblici e privati, le istituzioni, nei limiti consentiti dalla legge e dalle normative, anche deontologiche, approvate dal Consiglio nazionale forense".

Ondif si occupa anche della stipula di protocolli d'intesa con altre associazioni che si occupano di diritto della persona, di famiglia e dei minori, con enti pubblici e privati con istituzioni, universitarie e non, ma anche della formazione dei difensori di indagati di imputati minorenni. II neo costituito direttivo della sezione dell’Ondif fa sapere che, non appena sarà possibile, darà presto avvio alle proprie iniziative con l’auspicio di “fornire un contributo, in qualche modo utile, alle varie componenti socio-istituzionali del territorio e alle singole persone”. La sezione territoriale dell'Ondif, infine, rivolge il proprio saluto alle istituzioni che operano nel territorio e alla cittadinanza con un forte spirito di collaborazione nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e della comunità locale.

