Orvieto, ambiente: parere negativo del Comune a un impianto di recupero rifiuti non pericolosi

Il Comune di Orvieto, in provincia di Terni, dice no all’insediamento di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in località Ponte Giulio (nella foto). A chiedere il rilascio dell'autorizzazione, la società GiGa srl. Il parere negativo dell'ente sarà formalizzato nella riunione della conferenza dei servizi convocata per lunedì 1 febbraio 2021 dalla Regione Umbria.

Parere supportato dalla relazione del dirigente del settore tecnico del Comune che ha svolto un'istruttoria secondo cui il materiale giungerebbe all’impianto attraversando Orvieto Scalo e Sferracavallo, già in forte sofferenza per i notevoli volumi di traffico che potranno essere risolti solo una volta realizzato il secondo stralcio della Complanare. “La quantità di lavorazione dichiarata (400 t/g di materiali classificati come rifiuti speciali non pericolosi e 400 t/g di rifiuti non pericolosi gestiti in modalità R13 e R12) – si legge nella delibera – è idonea a produrre un traffico di almeno 40 camion al giorno, in andata verso l’impianto e in ritorno verso il casello autostradale, oltre ai trasporti per la consegna del materiale lavorato, cosicché si tratta di un carico certamente non indifferente che va ad aggiungersi a quello esistente, già ritenuto eccessivo”.

Lungo il percorso, poi, sono presenti la strettoia in corrispondenza del sottopasso ferroviario e insediamenti di produzione vitivinicola. Oltre alla preoccupazione dell'associazione ambientalista Amici della Terra, la delibera solleva i dubbi l'opposizione, finora all'oscuro del parere tecnico risalente addirittura ad agosto scorso, che ha già predisposto un'interrogazione. “L’unico punto fermo – affermano Siamo Orvieto, Pd, Prima gli Orvietani, Orvieto Civica e Riformista – sembra essere esclusivamente quello della non conformità, almeno per ora, al Prg. Rimane da chiarire se ci sia intenzione, volontà e possibilità di prevedere una variazione allo stesso piano regolatore”.

“Il parere contrario che esprimeremo in Conferenza dei Servizi – assicura il sindaco, Roberta Tardani – è ampiamente motivato dalle criticità ambientali e logistiche che comporterebbe la realizzazione dell’impianto proposto. È in corso di elaborazione il nuovo Piano regionale dei rifiuti. Solo in questo contesto dovrebbe essere eventualmente valutata la compatibilità dell'intervento”.

